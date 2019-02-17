بوابات الرسوم تزيد الاختناقات المرورية

مطلوب تأجيل تطبيق الفكرة إلى ما بعد 2022 واكتمال مشاريع الطرق

حل الزحام المروري بإقامة طريق موازٍ أو علوي برسوم

كتب - عبدالحميد غانم:

استغرب عددٌ من الخبراء ما تردّد عن دراسة تطبيق الرسوم على الطرق السريعة عبر إقامة بوابات إلكترونية، لا سيما في ظلّ عدم اكتمال الكثير من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مُختلف أنحاء البلاد. وقال الخبراء، في تصريحات لـ الراية، إنّ الوقت غير مُناسب لإقامة بوابة لتحصيل الرسوم على طريق 22 فبراير، لعدم توافر البديل المُناسب، ما سيؤدّي إلى زحام شديد واختناقات مرورية في الشوارع الرئيسية والكثير من المحاور المروريّة في الدوحة.

وأشاروا إلى أنّ وجود البوابة بهدف تخفيف الازدحام على طريق الشمال سيكون دافعاً للهروب من التعرفة واستخدام الطرق البديلة، وهي الطرق الفرعية والداخلية، ما يتسبّب في تكدّس السيارات واختناقات مرورية في الشوارع غير المؤهلة لتحمل الضغط المروري، إضافة إلى وقوع العديد من الحوادث بسبب الزحام، فضلاً عن مُعاناة المواطنين والمُقيمين من الإزعاج اليومي المستمرّ بمناطقهم. وأضافوا: كان من باب أولى قبل طرح الفكرة توفير البديل المُناسب لشارع 22 فبراير الذي يمثل إشكالية كُبرى، لأنه بذلك سيقلّ الزحام المتكرر يومياً على طريق الشمال الذي يعتبر شرياناً حيوياً، لكن ستتضاعف الاختناقات في الكثير من الشوارع الأخرى.

وطالبوا بتأجيل فرض الرسوم على الطرق إلى ما بعد 2022 حتى اكتمال المشاريع الكُبرى ومشاريع الطرق والبنية التحتية، واقترحوا إقامة طريق موازٍ أو علوي برسوم من دوار الجوازات إلى مدماك مع إبقاء 22 فبراير كطريق عادي بدون رسوم باعتباره شريان الدوحة الحيوي. كان اللواء محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور كشف فى تصريحات للصحفيين خلال افتتاح طريق المجد عن أن الإدارة بصدد إقامة بوابة لتحصيل الرسوم «كيو جيت» على طريق الشمال كتجربة، في محاولة لتخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية في الدوحة، حيث تعمل البوابة عن طريق تثبيت بطاقة على زجاج المركبة، وعند تفعيلها ترتبط تلك البطاقة بحساب «كيوجيت»، وفي كل عبور للبوابة يتمّ التعرّف على البطاقة الخاصة بالمركبة باستخدام التقنيات الحديثة وخصم التعرفة تلقائياً من الحساب.

أحمد الجولو: الرسوم ستدفع السائقين لاستخدام الطرق الداخلية

قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب: نظام الرسوم على الطرق الرئيسية مُطبق في الكثير من دول العالم، وتطبيق التجربة لها شقان، أحدهما فني والآخر مادي، بالنسبة للشق الفني، ستقلل الرسوم من استخدام طريق الشمال وتخفف من الضغط عليه، خاصة أن هذا الطريق حيوي وضروري ويربط بين الشمال والجنوب، وكان لا بدّ من إيجاد حل لتخفيف الضغط عن هذا الشارع.

وأضاف: تطبيق هذا النظام من الناحية الفنية سوف يخفض من نسبة الازدحام على طريق الشمال ويجبر أغلبية مُستخدمي 22 فبراير على استخدام طرق أخرى وإن كانت طويلة نوعاً ما.. لكن هل هذه الطرق البديلة متوفرة حالياً ؟ .. بالطبع لا». وتابع : الازدحام على طريق 22 فبراير أصبح لا يحتمل خاصة في ساعات الذروة، وكان لا بد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وبتجربة تطبيق نظام مثل «كيو جيت» يُمكن أن يساهم في تقليل الازدحام. وقال: بالنسبة للشق المادي، تطبيق الرسوم سيؤدي إلى زيادة الأعباء المادية على الناس، ما سيدفعهم إلى استخدام الطرق الداخلية وزيادة الضغط والزحام على شوارع الدوحة الداخلية، وهذه إشكالية كبيرة سيُعاني منها المواطنون من الإزعاج اليومي، وكذلك الشوارع الداخلية لن تتحمل كل هذا الضغط، لأنها غير مؤهلة، وبالتالي لا بد من توفير البدائل قبل تطبيق الفكرة وزيادة التوعية بين الناس لاستخدام هذه الطرق البديلة بعد توفيرها.

جاسم المالكي: تخفيض السرعة على 22 فبراير لم ينجح في تقليل الزحام

قال المهندس جاسم المالكي عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى إنه يتم استخدام بوابات الرسوم في العديد من دول العالم على الطرق الخارجية ولمسافات طويلة، لكن إقامة أول بوابة للرسوم على طريق 22 فبراير القصد منه تقليل ظاهرة الازدحام المتكرّر.

وأضاف: أُجريت بعض الدراسات العملية لتقليل حدة الازدحام في هذا الطريق، منها تغيير حدود السرعة من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم لكن لم تنجح تلك البدائل.

وتابع: قد يكون وجود البوابة بهدف تخفيف الازدحام على طريق 22 فبراير دافعاً للهروب من التعرفة واستخدام الطرق البديلة، وهي الطرق الفرعية والداخلية بالمناطق، ما يتسبب في حدوث اختناق مروري، لذلك الوقت غير مُناسب لتشغيل هذه البوابة إلى أن تكتمل الطرق بشكل نهائي، بعدها يتمّ تقييم الوضع واتخاذ القرار المُناسب في وضع أكثر من بوابة أو الاستغناء عن ذلك.

ناصر السويدي:توفير البديل قبل فرض الرسوم على الطريق

قال المهندس ناصر السويدي إنه من غير المنطقي فرض رسوم على 22 فبراير دون اكتمال مشاريع الطرق والبنية التحتية.. مشيرا إلى أن الدول التي تطبق فكرة بوابات الرسوم طبقتها بعد أن اكتملت بنيتها التحتية ومشاريع الطرق التي تكفيها 50 عاما. وتساءل: كيف يمكن فرض رسوم على 22 فبراير دون توفير البديل المناسب.. كيف أضع شريحة الرسوم على السيارات لعبور بوابة 22 فبراير ولا يوجد بديل لهذا الشارع سوى الشوارع الداخلية غير المؤهلة على تحمل الضغط والازدحام المروري؟ كيف يمكن فرض رسوم وهناك مواطنون ليس أمامهم سوى شارع واحد للذهاب والإياب؟.. قبل فرض رسوم على الشارع لا بد من توفير البديل المناسب.

وأضاف: هناك مشروعات ضخمة يجري العمل على تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.. كيف سيكون التعامل مع الشاحنات والباصات التي تنقل عمال الشركات؟.. قبل فرض الرسوم على 22 فبراير يتعين إقامة طريق بديل حتى لا تخلق حالة زحام وتكدس بالشوارع الداخلية.

وتابع: الرسوم تفرض لطبقة معينة تتجنب الزحام، لكن الغالبية العظمى من السائقين ستتجنب الرسوم على 22 فبراير وستستخدم الشوارع الداخلية وهذا سيخلق زحاما كبيرا، بالإضافة إلى معاناة الناس من الإزعاج. وقال: كثرة الازدحام للهروب من الرسوم سيؤدي إلى حوادث كثيرة، والأهم من ذلك يوجد سائقون كبار السن وآخرون يجهلون تقنية «كيوجيت» ولا يعرفون عنها شيئا ويسيرون بدون شريحة فما هو الوضع بالنسبة لهم؟ لذلك الوقت ليس مناسبا لطرح مثلهذه الفكرة، وأرى تطبيقها بعد 2022 بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والطرق والمشاريع.

د. محمد المسلماني: فرض الرسوم على الشاحنات وبـاصــات الشــركــات

رأى الدكتور محمد جاسم المسلماني أنه كان يجب توفير طرق بديلة قبل الإعلان عن إقامة أول بوابة للرسوم على طريق 22 فبراير، بهدف تخفيف الضغط على طريق الشمال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها زياد الضغط والزحام والتكدس بالشوارع الداخلية في الدوحة، لأن السائقين سيتجنبون استخدام الطريق بالرسوم وهذه إشكالية كبرى سنواجهها إذا لم نضع في الحسبان عند التطبيق الحلول المناسبة.

وأضاف: الطرق الهامة مثل طريق المجد لا تخدم سكان الدوحة، كما أن شارع 22 فبراير من الأساس مزدحم لأسباب عديدة، أهمها كثرة المخارج والمداخل، وإذا أردنا تحويل 22 فبراير إلى طريق سريع والتقليل من عدد المخارج والمداخل الكثيرة لا بد من توفير البديل المناسب لتجنب الزحام والضغط على الشوارع الداخلية.

واقترح تأجيل تطبيق هذه البوابات حتى عام 2022 بعد اكتمال الشوارع الهامة في الدولة وتنظيم حركة السير أفضل وتوفير البدائل أمام مستخدمي الطرق. ودعا إلى تطبيق الفكرة على سيارات النقل الكبيرة والمتوسطة وباصات الشركات التي تعمل خارج الدوحة وفي المناطق الصناعية.

محمد المهندي:الحل في إنجاز الطريق الموازي

قال المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي خبير الإدارة الهندسية والبيئية إن فرض الرسوم في هذا التوقيت غير مناسب ولن يحل الزحام بل سيزيد من حدته، وسيشكل ضغطا كبيرا على شوارع الدوحة. وتابع: الرسوم على الطرق السريعة معمول بها في دول العالم، لكن بتطبيق الرسوم لن يجد المواطن طريقا سريعا مقابل هذه الرسوم، وذلك بسبب المداخل والمخارج الكثيرة على طريق 22 فبراير، وكان أولى فرض الرسوم على الطرق الجديدة التي تختصر المسافات بشرط أن يكون الطريق سريعا ولا يتوقف ولا توجد به مخارج ومداخل كثيرة، وكذلك أن يكون مصمما بمسارات متعددة لاستيعاب حركة المركبات الكثيفة وبه مسارات للشاحنات والطوارئ. وأضاف: فرض رسوم على طريق ليس للمواطنين والمقيمين بديلا عنه دون توفير بديلة أمر لا يجوز من الناحية الفنية، لأننا سنخلق حالة من الزحام والتكدس بشوارع الدوحة الداخلية ولن نحقق الانسيابية المرورية المرجوة. وأشار إلى أن فرض الرسوم ليس حلا للزحام المروري، لأنه سوف يتم تقليل عدد السيارات بنسبة بسيطة، لكن المشكلة في نقل الزحام إلى الشوارع الجانبية والمناطق المحيطة بالطريق، ما سيجعل هناك تكدسا كبيرا للسيارات.

ورأى أن يتم إقامة طريق مواز أو علوي برسوم من الجوازات إلى مدماك وفرض رسوم مع إبقاء 22 فبراير كطريق عادي بدون رسوم، لأنه شريان حيوي مهم، وذلك سيخفف الزحام إلى أكثر من النصف، حيث سيكون أمام قائدي المركبات خياران الأول طريق مزدحم قليلا بلا رسوم والثاني طريق سريع غير مزدحم برسوم.

إبراهيم المهندي: البوابات تضاعف الضغط على شوارع الدوحة

قال إبراهيم الحمدان المهندي إن استخدام الرسوم على الطرق نظام معمول به في كل دول العالم وهو وسيلة لتخفيف الزحام على الطرق الرئيسية ووسط المدينة، لكن يجب أن يكون التطبيق مدروسا بشكل جيد حتى لا يتسبب في حالة من الضغط والزحام والتكدس المروري الكبير بالشوارع الداخلية بالدوحة.

وأضاف: يفترض عند تطبيق الرسوم على 22 فبراير أن تكون هناك طرق ووسائل مواصلات بديلة، وهذا غير متوفر حاليا، لذلك نرى أن الوقت غير مناسب لتركيب بوابات للرسوم على 22 فبراير، لأن ذلك سيضاعف من حجم الضغط والزحام بالشوارع الداخلية بالدوحة.

وتابع: أغلب السائقين سيستخدمون الشوارع الجانبية تجنبا لدفع الرسوم وهذا سيخلق حالة من التكدس الشديد بالطرق الداخلية غير المؤهلة لتحمل ضغط السيارات، كما سيؤدي إلى إزعاج سكان المناطق القريبة، لا سيما في أوقات الذروة.

ودعا إلى تأجيل تطبيق الرسوم على 22 فبراير إلى أن يتم الانتهاء من مشروع الريل والمشاريع الكبرى للطرق والبنية التحتية وتوفير طرق بديلة. وقال: لا نريد حل مشكلة الزحام على طريق الشمال وتخفيف الضغط عليه وخلق مشكلة أكبر في اختناقات الشوارع الفرعية والجانبية غير المؤهلة للأعداد الكبيرة من السيارات.