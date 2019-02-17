ممر شرفي لأبطال آسيا

الدوحة الراية : في لفته رائعة للغاية نظم لاعبو السد والخور ممراً شرفياً للاعبي السد المشاركين مع المنتخب في تحقيق إنجاز الفوز بكأس آسيا 2019 والتي أقيمت مؤخراً بالإمارات، وذلك قبل المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في ختام الجولة السادسة عشرة للدوري وذلك تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه لاعبو العنابي، ولاقت اللفتة استحسان جميع متابعي اللقاء.

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