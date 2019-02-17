الكاظم يترأس اجتماع الملاكمة العربية بالقاهرة

متابعة - عبدالناصر البار

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عقد الاتحاد العربي للملاكمة برئاسة يوسف علي الكاظم اجتماعا على هامش البطولة العربية الرابعة للشباب في القاهرة بمشاركة 16 دولة وهي الأردن والكويت والعراق وفلسطين والجزائر والإمارات والمغرب ومصر وليبيا وتونس والسودان والسعودية وقطر وسوريا كمراقب واليمن ولبنان، وبدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء ثم اعتماد محضر الاجتماع السابق بتاريخ 7 أبريل 2018 وكذلك الإطلاع على التعديلات الجديدة التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة، ومناقشة خطة مشاركة في المسابقات القادمة.

كما تم اعتماد الموافقة على قبول عضوية جمهورية الصومال ليصبح عدد أعضاء الاتحاد العربي للملاكمة 17 دولة وقد تم اعتماد الموافقة على برنامج النشاط الرياضي لموسم 2019 -2020 حيث تقام بطولة العرب للرجال في السودان خلال الفترة من 16 إلى 23 مارس القادم والبطولة العربية للسيدات والشابات بالمغرب خلال شهر نوفمبر القادم وبطولة الناشئين بالجزائر في شهر ديسمبر القادم، وبطولة العرب للرجال في الأردن خلال شهر نوفمبر القادم وبطولة الشباب الخامسة في القاهرة من شهر فبراير من العام القادم وكذلك بطولة العرب للرجال في أبريل من العام القادم بتونس.

وتقام حاليا دورة حكام نجمتين بالقاهرة وتختتم فعالياتها 21 فبراير الحالي، كما تختتم يوم غد بالسودان دورة مدربي الملاكمة، وتم الموافقة على إقامة دورة للأطباء بتونس في شهر نوفمبر القادم.