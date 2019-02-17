العربي يفتح ملف الشحانية

متابعة - رجائي فتحي

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يفتح الأيسلندي هيمير هالجريمسون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ملف مواجهة الشحانية يوم الخميس المقبل في الجولة ال 17 من بطولة دوري النجوم التي ستقام على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي وذلك اعتبارًا من تدريب اليوم.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس السبت وذلك لالتقاط الأنفاس بعد الجهد الذي بذلوه في المرحلة الماضية من تدريبات وكذلك لقاء الريان الأخير في البطولة والذي خسره العربي بنتيجة 3 /‏ 1 .. وأدى الفريق بعدها يوم الجمعة تدريبًا خفيفًا.

ويقوم هيمير بدراسة المنافس بصورة جيدة من أجل التجهيز له بالصورة المناسبة لاسيما أن هناك حالة رضا على الأداء أمام الريان وليس النتيجة حيث تابع المدرب لقاء الشحانية مع قطر الأخير بالدوري والذي انتهى سلبيًا ووقف من خلاله على مفاتيح اللعب في هذا الفريق.

ويسعى هيمير إلى تجهيز اللاعبين بالصورة المناسبة لاسيما أنه يطمح في الانتصار في هذه المباراة لتكون بداية تعارف جيد له مع الجماهير العرباوية التي شاهدت تغيرًا في الأداء في لقاء الريان ولكن المحصلة أن الفريق خسر المباراة وابتعد نوعا ما عن صراع المربع الذهبي.

وسوف تشهد مباراة الشحانية المقبلة عودة الحارس جوميز المنضم حديثاً من السيلية حيث غاب عن اللقاء الماضي لعدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة وينتظر أن يدخل اللاعب في التدريبات مع الفريق اليوم وتجهيزه بكل قوة لتلك المباراة للاستعانة بخدماته خاصة أنه من عناصر الخبرة التي يحتاج لها الفريق في تلك المباراة.

ومن ناحية أخرى نشر نجم الفريق الجديد المهاجم الإيفواري ويلفرد بوني فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نال إعجاب قاعدة كبيرة من الجماهير لاسيما العرباوية الذين أبدوا إعجابهم الشديد بما كتبه اللاعب على صفحته.

وقال ويلفرد بوني: بعد سنة كاملة من العملية تمكنت من العودة للملعب والوقوف مرة أخرى على قدمي وممارسة أفضل عمل أحبه وأقوم به وهو لعب كرة القدم والحمد لله الله وفقني وسجلت هدفًا في مباراة العربي أمام الريان وأتمنى أن أسجل في المباريات المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات مع النجم المعار من نادي سوانزي سيتي الإنجليزي ليطمئن قاعدة كبيرة من الجماهير المتابعة له لاسيما أنه غاب بسبب جراحة أجراها في القدم أبعدته فترة طويلة عن الملعب لذلك عبر عن سعادته الكبيرة بالعودة واللعب مع العربي والتسجيل وتقديم مستوى فني جيد خلال تلك المباراة نال إعجاب الجميع.