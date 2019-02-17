اجتماع تشاوري لاتحاد السلة مع الأندية

متابعة - رجائي فتحي

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عقد اتحاد السلة برئاسة أحمد المفتاح اجتماعا تشاوريا مع رؤساء الأجهزة بالأندية وحضر الاجتماع علي المالكي أمين السر العام بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة في مختلف الأندية وذلك لمناقشة الاستحقاقات المقبلة بما يحقق الهدف الرئيسي من كافة المسابقات التي تشارك فيها الأندية. وتم خلال هذا الاجتماع التشاور ما بين اتحاد كرة السلة والأندية بخصوص الاستحقاقات المقبلة سواء محلياً أو إقليمياً بعد تعديل موعد البطولة الخليجية للأندية المقرر إقامتها بالبحرين بتنظيم المنامة البحريني في الأسبوع الأخير من شهر أبريل القادم حيث أن هذه البطولة مهمة جدا نظرا لكونها مؤهلةلتصفيات بطولة آسيا للأندية المقرر لها مايو القادم وسوف يشارك فيها بطل الدوري لنسخة هذا العام والذي سيكون من بين العربي والسد والشمال وقطر.

كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تهم الاتحاد والأندية، في إطار التعاون الكبير ما بين قادة الاتحاد مع ممثلي الفرق، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالمستوى الفني للعبة من ناحية وفي نفس الوقت زيادة التنافس بين الأندية من ناحية أخرى، وتوفير وتجهيز أجواء تنافسية مثالية.وحدد اتحاد كرة السلة يوم 27 فبراير الجاري موعدا لانطلاق منافسات مرحلة البلاي أوف لتحديد بطل الدوري في هذا الموسم حيث يلتقي السد مع العربي والشمال مع قطر من خلال ثلاث مواجهات قوية الفائز في مباراتين سوف يصل للمباراة النهائية للبطولة وتطمح الفرق الأربعة في تحقيق الفوز بلقب هذا الموسم.