السيسي يحرض الغرب لمراقبة المساجد

ميونيخ - وكالات:

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن بما وصفه بـ «إصلاح الخطاب الديني»، وحث الأوروبيين على مراقبة دور العبادة، كما تحدث عما وصفها بالمذابح التي تعرض لها الأرمن. وقال السيسي إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة. وأضاف أن ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضاً للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد والذي سيؤدي إلى حرب أهلية، في إشارة إلى حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ودعا السيسي أمام رؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء دوليين مشاركين في المؤتمر إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب، قائلا إنه يتعين تحقيق الأمن والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية أيضا.وطالب بـ»تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية. وبالإضافة إلى «تحريض» الأوروبيين على مراقبة المساجد اختار السيسي -في كلمته بمؤتمر ميونيخ- أيضا الدخول على خط ما تعرف بمذابح الأرمن التي تثير حساسية شديدة لدى الأتراك. وقال السيسي إن بلاده استضافت في يوم من الأيام منذ مئة سنة أو أكثر الأرمن بعد المذابح التي تعرضوا لها. وجاءت تصريحات السيسي في خضم الجدل الساخن بين تركيا وفرنسا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 24 أبريل يوماً لإحياء ذكرى إبادة الأرمن المزعومة، وهذا ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف المسؤولين الأتراك.

إلى ذلك وفي أقل من أسبوع أعدمت السلطات المصرية ستة معتقلين سياسيين، بشكل مفاجئ، بسجني برج العرب (شمال) والاستئناف بالقاهرة، تطبيقاً لأحكام قطعية كانت صدرت بحقهم من قبل محكمة الجنايات. وفوجئ أهالي المتهمين الستة بأن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، رغم أن القانون ينص على أن «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ»، وفق ما أوضحه حقوقيون.

ففي 13 فبراير الجاري، أعدم ثلاثة معارضين أدينوا بقتل أحد ضباط الشرطة أثناء اقتحام قوات الأمن قرية كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة) في 19 سبتمبر 2013 وقبلها بستة أيام، أعدمت الداخلية ثلاثة آخرين، كان حُكم عليهم بالإعدام في قضية ذات دوافع سياسية، بسبب مقتل ابن أحد القضاة بمدينة المنصورة (شمال)، في 2014. وبحسب محامي جميع المتهمين ورسائل مسربة لهم من داخل محبسهم قبل الإعدام؛ فإنهم تعرضوا للتعذيب كي يعترفوا بعمليات القتل.

ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر أحدث صدمة لمناهضي النظام، وسط توقعات بتنفيذ أحكام مماثلة خلال الأيام المقبلة، خاصة أنها تتزامن مع خطوات تعديل الدستور التي تزيد من صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين لاقت استحسان ورضى بين صفوف مؤيدي النظام، الذين اعتبروها تكليلا لجهود الحرب على الإرهاب التي تقودها مصر. وعن سر التوقيت، ربط مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية الدكتور ممدوح المنير بينها وبين زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للقاهرة الشهر الماضي. قال المنير في حديثه للجزيرة نت إن بومبيو تجاهل إثارة ملف حقوق الإنسان، رغم وجود أكثر من عشرين مواطناً أمريكيا رهن الاعتقال في السجون المصرية. وتوقع أن السيسي سيتخذ مزيداً من الخطوات القمعية في الفترة المقبلة، وذلك بعدما حصل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. في حين رأى الرئيس السابق للبرلمان المصري في الخارج الدكتور جمال حشمت أن النظام المصري يبحث عن ضمان استمراره بممارسة العنف في قتل الرافضين له بكل الطرق الممكنة. وأشار حشمت في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه الإعدامات تعد مقدمة للتعديلات الدستورية لإرهاب الرافضين، وإشغال المصريين عما يدبر بليل لعسكرة مصر بنصوص دستورية. سبب آخر ذهب له مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان الحقوقي علاء عبد المنصف، وهو أن أحكام الإعدام تأتي ضمن محاولات النظام لتصفية أي نوع من المعارضة، خاصة التي لها علاقة بثورة 25 يناير 2011. ويقول عبد المنصف للجزيرة نت إن المتابع للنظام المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، يعلم أنه في معادلة صفرية بين نظام السيسي وقوى ثورة 25 يناير المختلفة، والتي استخدم فيها النظام كل أدواته وقواته للنيل من التيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وبمرور الوقت طالت حالة القمع كافة شرائح المجتمع.