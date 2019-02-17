مشروع الإمارات الديني أداة لبسط النفوذ السياسي

أبوظبي - وكالات:

تسعى دولة الإمارات العربية لإشاعة نمط من التدين الخاص بها، أقرب ما يكون إلى التصوف الأشعري المذهبي، عبر تقريب وتبني شخصيات دينية مشهورة، كالشيخ الموريتاني عبد الله بن بيه، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والداعية اليمني الحبيب علي الجفري وفقا لباحثين. ويرى باحثون ومراقبون أن الإمارات العربية بمشروعها الديني تهدف إلى «تقليص نفوذ الدعوة الوهابية في السعودية، ومحاصرة جماعات الإسلام السياسي» في المنطقة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى مزاحمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإنشاء مؤسسات علمية جديدة وتقديمها كمرجعية دينية محترمة للإسلام الوسطي المعتدل. ووفقا لمستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، الدكتور محمد الصغير فإن مشروع الإمارات الديني لا ينفك عن مشروعها السياسي، فهي تبحث عن الزعامة في المنطقة، ولإنجاز ذلك عملت على سحب البساط من تحت الحركة الوهابية في السعودية، وجماعات «الإسلام السياسي».

وأضاف لـ«عربي21»: «وهي تسعى في الوقت نفسه لمناكفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه العلامة يوسف القرضاوي، بتأسيسها لمجلس حكماء المسلمين كمجلس ضرار ضد الاتحاد» على حد قوله. وتابع الصغير حديثه بالقول «ثم أقامت مؤتمر جروزني في الشيشان، والذي أخرج الوهابية من دائرة أهل السنة والجماعة، مقدما التصوف الأشعري بديلا عنها، وأسندت إدارة هذا الملف للداعية اليمني الحبيب علي الجفري». وعن فرص نجاح مشروع الإمارات الديني قال الصغير: «ترتبط فرص نجاحه بمدى استمرار اختطاف الدولة في مصر والسعودية، واعتبار أبو ظبي عاصمة القرار العربي»، مستدركاً: «لكن ما يضعف نسبة نجاح ذلك المشروع هو وعي الشعوب العربية، لا سيما بعد ثورة الاتصالات وتطور وسائلها».

ورأى الصغير أن «انكشاف حقيقة دور الإمارات في رعاية الثورة المضادة والانقلابات، وقيامها بحرب العصابات لتفتيت ليبيا، وتقسيم اليمن يساهم بإضعاف فرص قبول مشروعها ونجاحه» مشيراً إلى أن «العامل الحاسم في ذلك يتمثل في عدم قدرتها على جذب الشباب الذين هم عماد كل نجاح، نظراً لإعراض الشباب عن التصوف، والزهادة فيما يطرحه من أفكار». من جهتها قالت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه «برزت أهداف المشروع الديني الإماراتي بشكل واضح عبر دعوته لتفكيك مناهج التيار الإسلامي، ومهاجمة رموزه العلمية والفكرية، ونسبة التشدد والإرهاب له كالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله». وأضافت: «كما تمت مهاجمة فكر الشيخ حسن البنا، وسيد قطب، ورموز الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر منصاتها وشبكاتها الإعلامية، ومنابرها الدينية المدعومة من قبلها في العواصم العربية والإسلامية، ودول الاتحاد الأوروبي، وشرق آسيا».

وتابعت حديثها لـ«عربي21»: «ومن ثم بدأت مرحلة السعي لتقويض مكانة السعودية في العالم الإسلامي، وتثبيت اتهامها برعاية التطرف ودعمه، ودعمها لصعود التيار الليبرالي الذي أكمل المهمة في تحجيم دور هيئة كبار العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، ودعم خطوات استهداف واعتقال العلماء والمصلحين». بدوره رأى الباحث السياسي والأكاديمي اليمني، الدكتور عبد الباقي شمسان «أننا لسنا أمام مشروع ديني إماراتي، بل نحن أمام مشروع سياسي، تقوم به دولة من دول الإقليم العربي، لكنه ليس مشروعها، بل هي وكيل إقليمي لتوجه أمريكي وغربي وإسرائيلي، يحاول أن يقضي على الجماعات الإسلامية التي ترفض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية للمنطقة».

وأضاف «وتمثل ذلك بالقيام بثورة مضادة استهدفت كل ما حققته الثورات العربية بعد 2011، ولإيقاف التغيير الذي يسعى لإشاعة الديمقراطية، وتخويل الشعوب اختيار من يحكمها، والذي تكفل بذلك دولة الإمارات العربية كجهة ممولة ومشرفة، عبر دعمها وتمويلها لتيارات السلفية المدخلية التي تستهدف الجماعات الإسلامية السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل مباشر». وذكر شمسان لـ«عربي21» أمثلة لدعم الإمارات للسلفية المدخلية، كدعمها لهاني بن بريك في اليمن، ودعمها لكتائب التوحيد في ليبيا، وهو عمل سياسي واستراتيجي ممنهج، وهم يتعاملون مع المذاهب كأدوات، فمشروع الإمارات مشروع سياسي تسعى من خلاله لإثبات قدرتها على أن تكون وكيلاً إقليمياً قادراً على تنفيذ أجندات أمريكية وغربية، تسبق فيه، بل وتقود دولاً هامة في المنطقة كمصر والسعودية. وختم شمسان حديثه متوقعاً «فشل الإمارات في مشروعها السياسي، لأنها مجرد دولة تابعة ليس لها قيم أخلاقية وإسلامية، وتفتقر إلى أبسط القيم الإنسانية، إذ لم تتورع عن توظيف مجموعات مرتزقة لتصفية جماعات الإسلام السياسي واغتيال رموز وطنية وإسلامية في اليمن وليبيا، لكل ذلك لن تكون بديلاً مقبولاً بعد أن تكشفت طبيعتها الدموية، وما ارتكبته من جرائم، وخلفته من مصائب وفظائع حيثما حلت» وفق وصفه.

هيومن رايتس: مأساة هند تفضح سوء أوضاع المرأة الإماراتية

ابوظبي- وكالات:

رصدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية معاناة، الإماراتية، «هند البلوكي»، التي اضطرت للهرب من الإمارات بعد تلقيها تهديدات من أفراد عائلتها، لأنها طلبت الطلاق من زوجها المسيء. وقالت «هند» إنها أم لـ 4 أطفال، وإنها لن تترك أطفالها بلا سبب، لكنها اضطرت إلى تركهم. وشددت السيدة التي طلبت اللجوء في شمال مقدونيا على أنه «لم يكن لدي أي خيار آخر». واعتبرت «هـ.ر.ووتش» أن قرار «هند» بالفرار يبين الكثير عن نقص الحماية المتاحة للنساء في الإمارات. ورفضت السلطات في شمال مقدونيا طلب «هند» باللجوء، ما تركها عالقة في مركز احتجاز المهاجرين، حيث تتوسّل ألا يتم ترحيلها إلى الإمارات، والسماح لها عوضاً عن ذلك بطلب اللجوء في مكان آخر. ورغم أن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» منعت ترحيلها في أثناء النظر في قضيتها، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات المقدونية ستعيدها إلى الإمارات أم ستمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات المقدونية إن «هند» غادرت البلاد متجهة إلى ألمانيا. وردا على أنباء أزمة «هند»، قال نائب سفير الإمارات في روما، «أحمد الملا» إن «العنف المتعلق بالشؤون الداخلية للأسرة يعتبر جريمة جدية، ولا مكان له بأي شكل في الإمارات». وأضاف «إن النساء في الإمارات تستمد الحماية والقوة من القوانين الإماراتية».