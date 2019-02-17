الإمارات والسعودية تمولان إنشاء مدرسة دعوية في موريتانيا

نواكشوط - وكالات:

أعلنت الحكومة الموريتانية صدور مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة جديدة للتعليم العالي تدعى «المحظرة الشنقيطية الكبرى». ويشاع أن هذه المدرسة الجديدة، مدعومة من طرف الحكومتين السعودية والإماراتية لكونها بديلة عن مركز تكوين العلماء المحسوب على الإخوان الذي سحبت السلطات ترخيصه أواخر العام الماضي، والذي يشرف عليه الشيخ محمد الحسن الددو، وهو عالم شاب ذائع الصيت، تعتبره الحكومة الأب الروحي لإخوان موريتانيا. وأوضح الوزير أحمد ولد أهل داود «أن المحظرة الشنقيطية الكبرى التي سيكون مقرها في مدينة أكجوجت شمال البلاد، ستمكن من استيعاب الخريجين المتميزين من المدارس الدينية التقليدية الموريتانية وذلك من أجل ترسيخ وترقية المحظرة الموريتانية والحفاظ على ألقها واسترجاع الصورة الناصعة للعلماء الموريتانيين بموسوعيتهم واعتدالهم البعيد عن الغلو والتطرف، فضلاً عن أنها تسعى، حسب قوله، إلى مد الإشعاع العلمي لموريتانيا في المنطقتين العربية والأفريقية».

وقال إن السلطات العمومية تقوم اليوم ولأول مرة بإنشاء مؤسسة علمية عريقة بمعناها الحقيقي وبمعناها العلمي والأكاديمي ، مبرزا «أن مدة الدراسة فيها ستكون ثماني سنوات موزعة على ثلاث مراحل هي مرحلة الليسانس ثم مرحلة الماستر ثم الدكتوراة». واحتفى الإعلام الإماراتي الرسمي بهذه المدرسة الجديدة،. ويقول ناشطون إن ذلك يعتبر دليلاً على ما يصفونه عبث أبوظبي بالساحات العربية وتخريب العلاقات الوطنية في هذه الدول بدعمها الحكومة والأنظمة على حساب الشعوب ونشاط المجتمع المدني، على حد تعبيرهم.