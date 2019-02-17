مولر يطالب بحبس المدير السابق لحملة ترامب

واشنطن - قنا:

طالب روبرت مولر المحقق الخاص الأمريكي، الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب مدة تتراوح بين 19 و24 سنة، بعد أن أدانته هيئة محلفين العام الماضي بثمانية اتهامات بالاحتيال المصرفي والضريبي. وقال ممثلو المحقق الخاص مولر، في مذكرة قدموها للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا، إن مانافورت يستحق السجن ما بين 19 و24 عاماً. وإلى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف دولار و 24,4 مليون دولار على مانافورت، البالغ من العمر 69 عاماً، ومتابعته اجتماعياً وقضائياً لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24,8 مليون دولار، ومصادرة 4,4 مليون دولار. وكانت إيمي جاكسون، القاضية الفيدرالية، قد قالت يوم الخميس الماضي إن بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، كذب متعمداً على المحققين وهيئة المحلفين الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في إطار التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص بشأن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة.. مضيفة أنها “وجدت أدلة كافية على أن مانافورت قام بالكذب وخرق اتفاق تخفيف العقوبة عليه”.. مشيرة إلى أن تبعات هذا الحكم ستتبين في حكم جديد لها الشهر المقبل. وأدين مانافورت في أغسطس الماضي في تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي والتقاعس عن الإفصاح عن حسابات مصرفية خارجية.

واتهم المدعون مانافورت بالكذب بشأن نقاشات جرت مع الرجل، من بينها نقاش حول اتفاق سلام محتمل لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في القرم.. بينما دحض محامي مانافورت اتهامات المدعين له، وقال “إنه لم يتعمد تضليل المحققين لكنه فقط نسى بعض التفاصيل”.