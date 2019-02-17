البنك التجاري يطلق حملة CBactive

الدوحة- الراية:

قدّم البنك التجاري للموظفين والعملاء مجموعة واسعة من برامج المكافآت واللياقة في إطار حملة «CBactive» التي تمّ إطلاقها حديثاً والتي تهدف إلى تشجيع الموظفين وأفراد الجمهور على ممارسة الأنشطة الجسدية واتّباع نمط حياة صحي وذلك ضمن فعاليات اليوم الرياضي للدولة. نظم البنك التجاري، في الفترة التي سبقت اليوم الرياضي للدولة تحدي ألعاب أولمبية للموظفين في صالة الألعاب الرياضية التي افتتحت حديثاً في البنك، «سي بي هاوس أوف فيتنس»، حيث كان على الموظفين المشاركين في التحدي تشكيل ثمانية فرق والتنافس فيما بينهم في محاولة لتعزيز روح الفريق ومستويات اللياقة الشاملة. «سي بي هاوس أوف فيتنس» صالة رياضية مُختلطة مجهزة بالكامل مع منطقة مخصصة للسيدات فقط، توفر للموظفين مرافق عالية الجودة وبإدارة محترفة تقدم حصص اللياقة البدنية مثل اليوجا والزومبا والأيروبكس وريفورمر بيلاتيس. استضاف البنك في إطار الحملة، احتفالاً مليئاً بالمرح في البنك التجاري بلازا، حيث تم تشجيع الموظفين وعائلاتهم على المُشاركة في مجموعة متنوّعة من الأنشطة الرياضية والديناميكية في اليوم الرياضي لدولة قطر. وقد تمّ تصميم هذه الأنشطة لتعزيز نمط حياة نشط بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية، مثل العمل الجماعي والتواصل والمُنافسة. وفي هذا السياق، قام البنك بمُشاركة إرشادات وإستراتيجيات قيّمة ومخصصة لمساعدة الموظفين على تضمين المزيد من الأنشطة البدنية في روتينهم المزدحم وتذكيرهم بأهمية النشاط في مجال العمل لتحسين الصحة العامة والإنتاجية.

كما كشف البنك عن مجموعة حصرية من العروض الخاصة لعملائه تضمنت خصومات بنسبة 50٪ وعضويات خاصة في مراكز لياقة بدنية مختلفة في قطر.

كما تمّت مكافأة 300 عميل ممن شاركوا في تحدي الـ10000خطوة خلال اليوم الرياضي الوطني إلى جانب مجموعة من الجوائز الحصرية من شركاء البنك.

وبهذه المُناسبة، قال السيد حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق في البنك التجاري: «ندرك تماماً في البنك التجاري أهمية الرياضة ودورها البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر، لذا نستمر بلعب دور فعّال في المُجتمع من خلال تشجيع الموظفين والعملاء على اتباع نمط حياة صحي وناشط للحفاظ على لياقتهم البدنية من خلال إشراكهم في مُختلف الأنشطة والألعاب الرياضية على مدار العام».

وأضاف: «يعتبر اليوم الرياضي للدولة جزءاً من تحقيق رؤية حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، للدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في دعم جهود قطر لتنويع اقتصادها وتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابيّ».