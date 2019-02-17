القلايل تصل محطتها قبل الأخيرة

الدوحة - الراية:

دخلت عساسة فرق المجموعة الرابعة ببطولة القلايل للصيد التقليدي 2019 صباح أمس محمية “لعريق” حيث اختار كل عساس فريق أماكن انطلاق الفريق داخل المحمية لبدء المنافسات اليوم الأحد، حيث ستخوص فرق “أم صلال” و”الغرافة” و”المجد” و”الظعاين” و”السيلية” منافساتها اليوم وسط أجواء تنافسية شديدة بين كافة الفرق المشاركة. من جانبه قال خالد المعاضيد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن البطولة وصلت للمحطة قبل الأخيرة في التصفيات قبل النهائية وما زالت تحقق الكثير من النجاحات بتزايد المنافسة التي تتحلى بقدر كبير من المتعة وتعكس اجتهاد الفرق المشاركة لتقديم أفضل ما لديها، حيث تتميز جميع الفرق برغبتها القوية في التأهل. وأضاف المعاضيد: لذلك سوف تستمتع الجماهير بمنافسات هذه المجموعة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تبذل كل الجهود من أجل تهيئة الأجواء الملائمة للفرق للتنافس والاستمتاع بالقنص. وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في تصريحه عن تمنياته بدوام التوفيق لكل المشاركين في المجموعة، مثمناً جهود كل من ساهم في إنجاح البطولة، وأوضح المعاضيد بأن فرق المجموعة تضم عدداً كبيراً من أصحاب الخبرات وهم من سيزيدون من قوة وإثارة المنافسات.

جهود إعلامية

في ذات السياق قال علي بن محمد الكواري المنسق العام للبطولة إن المجموعة الرابعة سيكون لها بصمة مثل المجموعات السابقة، خاصة أن هناك فرقاً جديدة شكلت بالكامل، وحقيقة هذا ما تصبو إليه اللجنة المنظمة باستمرار، وهو تطوير البطولة من كافة النواحي التنظيمية وحتى من ناحية مشاركة فرق جديدة تجدد من دماء المشاركات وتنوعها، ونحن بدورنا نشكر كل من شارك في “القلايل” ونتمنى لهم جميعاً التوفيق. وتوجه المنسق العام لبطولة القلايل بخالص التقدير لكافة وسائل الإعلام التي ساهمت وما زالت في تغطية فعاليات البطولة، وكذلك قناة الكاس من خلال البرنامج اليومي الذي يعايش يومياً تفاصيل مشاركة كل فريق من الفرق المشاركة، فضلاً عن منصات التواصل الاجتماعي التي تنقل كذلك كافة فعاليات البطولة لحظة بلحظة مع الفرق، وتلك التغطيات تساهم بالتأكيد في التعريف بالبطولة، ووضع الجماهير بصورة الأحداث على كافة وسائل الإعلام.

أجواء تنافسية

بدوره أكد أحمد الشمري من فريق المجد أن الفريق وصل للجاهزية الكاملة، وذلك قبيل لحظات من خوض فريق للمنافسة، وأكد أن أغلب أعضاء الفريق على علم بمنافسات وطبيعة القلايل ولن يوفروا أي جهد في سبيل حصدهم للمركز الأول، وأضاف أن من سيكون أكثر تركيزاً سيكون التأهل حليفه وسوف يتأهل لنهائي البطولة، وأوضح أن منافسات المجموعات قوية جداً وكافة الفرق ستجتهد وتؤدي ما عليها، وقال: نتطلع إلى أن يكون أداء فريقنا قوياً، خاصة وأن أجواء التنافس ممتعة ومحفزة في الوقت ذاته.

صبغة عالمية

ويوضح فهد سالم راشد الهاجري من فريق المجد والذي يشارك للمرة الثالثة في القلايل أن فريقه قام بالاستعداد جيداً للبطولة، وطموحهم هو نيل البيرق، وأضاف راشد بأن الفرق جميعها قوية ومنافسات هذه المجموعة سوف تشهد مفاجآت، كما أشاد راشد بمشاركة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الواسعة التي تشهدها تلك البطولة مؤكداً أنها باتت تكتسب صفة العالمية ويحرص الكثيرون من أصحاب الخبرات على المشاركة فيها لما أصبحت تتمتع به القلايل من سمعة طيبة.

عروض طيبة

أما خالد سعد النعيمي والذي يشارك في بطولة القلايل بصفته قائد فريق الظعاين، فأكد أن مهمة القائد تكون كبيرة في خلق حالة التجانس بين أعضاء الفريق وبطبيعة الحال لابد للقائد أن يكون لديه خبرة في المقناص، معتبراً أعضاء فريقه متفاهمين ومتكاتفين وجاهزين لهذه المنافسة وقادرين على تحقيق نتائج طيبة والصعود لنهائي القلايل، ووعد بتقديم عروض طيبة خلال المنافسات تليق بخبرات أفراد فريقه.

مشاركة كويتية

كما أبدى خالد بن فريح العازمي من فريق الغرافة -مشارك من دولة الكويت- سعادته للمشاركة في بطولة القلايل حيث يشارك في دورة هذا العام للمرة الأولى، وأكد العازمي على جاهزية فريقه لتقديم عرض قوي خلال المنافسات، معرباً عن أمله لتحقيق الفوز. وأكد العازمي أن الرغبة في المشاركة بالبطولة تزداد عاماً بعد الآخر حتى باتت القلايل تحظى بإقبال كبير ورغبة عارمة في المشاركة، مؤكداً أن الفرق المشاركة قوية، كما أن هناك العديد من الفرق التي سبق لها وشاركت في البطولة أكثر من مرة وبالتالي لديها خبرات طويلة في القلايل وهذا بدوره سوف يزيد من قوة المنافسات والتحدي بين الفرق في المجموعة.

تجهيزات جيدة

ويقول علي منصر الغياثين قائد فريق الغرافة: شاركت من قبل في العديد من دورات بطولة القلايل فانضممت لفرق مختلفة في الدورات السابقة، وأصبح لدي هذا العام من الخبرة ما يسمح لي بتقديم عروض قوية والسعي وراء حصد اللقب. وأوضح الغياثين إلى أن الفريق استعد جيداً للمنافسات لأنهم يعلمون جيداً أن البطولة تضم فرقاً قوية والتنافس معهم لن يكون سهلاً على الإطلاق.

تعاون وتجانس

ويعلق عبد المجيد غريب فرحان العنزي من فريق أم صلال على مشاركته، موضحاً أنها تعتبر الأولى، حيث كان حريصاً على المشاركة هذا العام بعد ما رآه من نجاح للبطولة، التي وصفها بأنها تتطور عاماً بعد الآخر، وقال: نعمل في فريق أم صلال على قلب رجل واحد، لكن القائد كان قد خصص قبل خوض المنافسات دوراً محدداً لكل فرد من أفراد الفريق، ونوه إلى أن التعاون والتفاهم أحد العوامل المهمة في نجاح أي فريق يشارك في المنافسات، مضيفاً: سعينا إلى أن يكون هناك تعاون بين أعضاء الفريق منذ فترة الاستعداد من أجل التعود على أجواء المنافسات قبل خوضها.