الكتابة الإبداعية بمكتبة قطر الوطنية

الدوحة - الراية: تقدم مكتبة قطر الوطنية يوم الثلاثاء المقبل حلقة للكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، حيث تقدم المكتبة فرصة للكُتّاب المبدعين كي يلتقوا ويتبادلوا أعمالهم. كما تقدم المكتبة من خلالها بيئة داعمة للإلهام والملاحظات والتشجيع. ستعقد الجلسات كل يوم ثلاثاء من الساعة 9 إلى 11 صباحاً. من جهة أخرى تحتفي المكتبة بالصحة والإبداع تحتفي أيضاً بالشعر والأدب، فتنظم المكتبة بالتعاون مع منظمة “بَزم أُردو” محاضرة وأمسية شعرية لإحياء ذكرى مرور 150 عاماً على رحيل الشاعر الهندي “ميزرا غالب” الذي عاش خلال القرن التاسع عشر، وهو من أشهر شعراء اللغة الأردية وأكثرهم شعبية وتأثيراً في الهند وباكستان. وتضم الأمسية محاضرة قصيرة حول حياته مع إلقاء لبعض قصائده الشهيرة. وتأتي هذه الأمسية الأدبية ضمن فعاليات المكتبة التي تحتفي بالعام الثقافي “قطر - الهند” في 2019. كما ينظم منتدى الكتاب العلمي في 18 فبراير ندوته الشهرية بعنوان “نظرية التطوّر بين العلم والخرافة”، التي تسلط الضوء على مبادئ نظرية التطور في الطبيعة والأدلة التي تأسست عليها هذه النظرية، والأسئلة العلمية التي تحاول هذه النظرية الإجابة عنها.

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