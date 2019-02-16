مقتل 9 جنود سعوديين بهجمات للحوثيين

محافظة صعدة - وكالات:

أسفرت المواجهات المتواصلة منذ أيام بين قوات الحوثي والقوات السعودية على الحدود السعودية-اليمنية عن مقتل 9جنود سعوديين، وفقا لوسائل إعلام الطرفين، في حين شنت السعودية عدة غارات جوية على شمال اليمن. وأعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل 9 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات بشكل مكثف على حدود نجران وجازان وعسير.

كما قالت وسائل الإعلام السعودية إن مقاتلات سعودية شنت غارات تستهدف الحوثيين في مناطق الصراع. وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام حوثية عن هجمات شنتها في المناطق الحدودية، مما أدى إلى مقتل جنود سعوديين. وكان الحوثيون أعلنوا وقف الهجمات الصاروخية على المملكة في نوفمبر الماضي أثناء سعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتهدئة، لكنهم قصفوا مدينة نجران مجددا قبل نهاية الشهر نفسه.