السعودية دعمت إسرائيل ضد حزب الله بحرب 2006

تل أبيب - وكالات:

قالت قناة عبرية إن السعودية دعمت دولة الاحتلال في حربها التي شنّتها في لبنان ضد حزب الله عام 2006، مُشيرة إلى أن المملكة تمثل “ماسة التاج” بالنسبة لرؤساء حكومات إسرائيل، باعتبارها زعيمة العالم الإسلاميّ السُّنيّ. وفي الجزء الثالث من سلسلة تقارير بعنوان (أسرار الخليج)، تناولت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية عن العلاقات السريّة بين تل أبيب والرياض، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمّهم أن تل أبيب تلقّت رسائل دعم سعودية تحثها على ضرب حزب الله بكل قوتها. لكنّ نتائج الحرب “سبّبت خيبة أمل كبيرة في الرياض”، وفقاً لما نقلته مراسلة القناة “باراك رافيد”. وبثت القناة مُقابلةً أجرتها مع رئيس الاستخبارات السعوديّة الأسبق، الأمير “تركي الفيصل” في لندن، شدّد فيها على أنّ إسرائيل يجب أنْ تُوافِق على مُبادرة السلام العربيّة التي طرحتها المملكة في عام 2002. وانتقد “الفيصل” رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”؛ لأنّه يُريد إقامة علاقاتٍ مع السعودية قبل حل القضية الفلسطينية، مُشدّداً على أنّ السعودية ترفض ذلك. ووصف المراسل الإسرائيلي اللقاء بأنه كان “طلقة البداية لعمليّةٍ دبلوماسيّةٍ سريّةٍ واسعة النطاق من قبل الموساد إزاء دول الخليج، وعلى نحو خاص مع السعودية. وأضافت القناة أنّه بين الأعوام 2009 و2012 درست إسرائيل عدة مرات مُهاجمة المنشآت النووية في إيران، ولاحظ الأمريكيون كثافة في الاتصالات بين تل أبيب والرياض حول هذا الموضوع.