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هولندا تحقق بفضيحة رشاوى في مشروع مترو سعودي

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أمستردام - وكالات:

داهم ممثلو ادعاء في هولندا، أمس، مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار التحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو. وستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة الرياض.

والمشاركون الآخرون في الكونسورتيوم، الذي تقوده إف.سي.سي الإسبانية، هم ألستوم وسيتيك الفرنسيتان وسامسونج الكورية الجنوبية وفريسينه السعودية وتبيسا الإسبانية أيضاً. وتقول ستركتون: إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، الذي يتضمّن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تقدّر بنحو مليار دولار. وقال ممثلو ادعاء في الجرائم المالية في بيان إنهم قاموا بتفتيش مكاتب ستركتون إنترناشونال بي.في وستركتون سيفيل برويكتن بي.في، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وقال البيان: “التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض”. وأضاف أنه جرت مُصادرة وثائق في عدة مواقع. وأكدت ستركتون وقوع عمليات تفتيش وقالت إنها تتعاون.

وقال ممثلو الادعاء: إن التحقيق جزء من مساعٍ لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية لرشاوٍ لمسؤولين حكوميين في الخارج.

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