باكستان تتأهب لزيارة ابن سلمان بخنق المعارضة

عواصم - وكالات:

كشفت وثيقة لوزارة الداخلية الباكستانية، أمس، عن خطط قدّمتها الشرطة لإغلاق أكثر من 19 ألف صفحة على فيسبوك، و20 ألف حساب على تويتر، لعدم التشويش على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ويبدأ ابن سلمان اليوم زيارة إلى باكستان وسط توقعات بخروج مظاهرات معارضة للزيارة، في ظل حالة السخط الدولي التي يواجهها نظراً لتورّطه بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقاً لتقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وذكرت منظمة “سكاي لاين” الدولية، التي حصلت على الوثيقة أن الخطط جاءت في سبيل عدم تشويش زيارة بن سلمان، مشيرة إلى توقعات بأن يترافق معها مظاهرات مُعارضة. وقالت المنظمة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، إن الشرطة حدّدت عدداً من الجماعات والمنظمات التي تنوي التظاهر ضد زيارة ولي العهد السعودي، وتخطط لاستهدافها وتتبعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال “وحدة الجرائم الإلكترونية”.

وأوضحت أن “خطط الداخلية والشرطة الباكستانية، في إغلاق عشرات آلاف الصفحات والحسابات هو انتهاك واسع ضد حرية التعبير، ومن شأنه أن يُشكّل سابقة خطيرة في الرقابة الحكومية ضد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي”. وحثت المنظمة “فيسبوك” و”تويتر” على عدم التجاوب مع السلطات الباكستانية. وقالت إنها ستتواصل مع الشركات المذكورة لإطلاعهم على تفاصيل الوثائق التي حصلت عليها. ودعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعاطي مع البدائل التي توفرها منصّات تقنية مختلفة في حال قرّرت السلطات حجب الشركتين بشكل كامل. ويواجه ابن سلمان انتقادات دولية حادة على إثر ضلوع فريق مُقرّب منه باغتيال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر في مبنى قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية. إلى جانب ذلك، يتعرّض ولي عهد السعودية وبلاده أيضاً إلى موجة انتقادات بسبب دورها في حرب اليمن، والتي خلّفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وشرّدت الملايين وجوّعتهم. الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تنظم فيها احتجاجات ضد زيارة ابن سلمان إلى بلد ما، فقد ألغت المغرب زيارة لها في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد كما حصل في تونس.