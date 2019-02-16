توبيخ بولندي لإسرائيل احتجاجًا على تصريح لنتنياهو

وارسو- وكالات:

استدعت الخارجية البولندية أمس سفيرة إسرائيل لدى وارسو أنا آزاري للتوبيخ على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البولنديين بالتعاون مع النازيين ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وبعد ساعات من اختتام مؤتمر حول الشرق الأوسط استضافته العاصمة وارسو، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن نتنياهو قوله من هناك أمس؛ “أنا هنا أقول إن البولنديين تعاونوا مع النازيين، أعرف التاريخ ولا أغيره، وإنما أكشف عنه” .

واستفزت التصريحات رئيس بولندا أندريه دودا، لتتوتر العلاقات بين الجانبين رغم مرور ساعات قليلة على التقاط صور للحظات ودية تجمع الرجلين على هامش المؤتمر.

وفي تغريدة عبر تويتر، مساء الخميس، قال دودا “إذا ثبتت نسبة تصريحات تداولها الإعلام لنتنياهو، فإنني على استعداد لاستضافة اجتماع رؤساء مجموعة فيشيجراد في مقر الرئاسة بفيسلا بدل إسرائيل، لأنها ليست مكانًا جيدًا للالتقاء في هذه الحالة، رغم الترتيبات المسبقة” .