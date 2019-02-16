مسك ختام واعد لجوهرة بطولات تنس السيدات

متابعة – أحمد سليم

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حضر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية منافسات الدور نصف النهائي من بطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات للتنس، التي شهدت تأهل البلجيكية إليسي ميرتنز لمواجهة الرومانية سيمونا هاليب في المباراة النهائية للبطولة والتي تختتم اليوم على مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، كما حضر ناصر بن غانم الخليفي رئيس اتحاد التنس والاسكواش والريشة الطائرة. وفجرت البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة 21 عالميًا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ضربت كل التوقعات وأطاحت بالألمانية أنجليك كيربر المصنفة الثالثة للبطولة والسادسة عالميًا من الدور نصف النهائي بعدما تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (6-4، 2-6، 6-1) لتنافس للمرة الأولى على الصقر الذهبي والجائزة المالية الكبرى للبطولة التي يصل مجموع جوائزها المليون دولار، حيث تحصل الفئزة بالبطولة على جائزة قدرها (158.895 ألف دولار) والوصيفة على (84.850 ألف دولار).

وأكدت البطلة البلجيكية أنها قادمة بقوة بعدما سبق أن أطاحت بالبطلة الهولندية كيكي بيرتنس المصنفة الخامسة للبطولة والثامنة عالميًا من الدور ربع النهائي بمجموعتين دون رد، في المقابل فشلت الألمانية كيربر في الوصول للنهائي الثاني لها والثأر من الرومانية سيمونا هاليب بعد الخسارة أمامها في نسحة 2014 لتكتفي بلقب الوصيف.

في المقابل أنهت سيمونا هاليب المصنفة الأولى للبطولة والثالثة عالميا مغامرة الأوكرانية سيفيتولينا والمشاركة ببطاقة دعوة من الاتحاد القطري للتنس، لترفع سقف طموحاتها للفوز باللقب الثاني لها هنا في قطر بعد فوزها الصعب على الأوكرانية يلينا سيفيتولينا المصنفة الرابعة للبطولة والسابعة عالميًا بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3، 3-6، 6-4)، وتسعى هاليب لتحقيق اللقب 21 في مسيرتها الاحترافية.

عمومية مثمرة لاتحاد التنس والاسكواش والريشة الطائرة

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة اجتماعها أمس وذلك على هامش بطولة قطر توتال للسيدات المفتوحة التي تختتم اليوم على مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، وذلك بحضور سعادة ناصر الخليفي رئيس الاتحاد وطارق زينل أمين السر العام، وخالد الخليفي ومحمد السبيعي ويوسف العبيدلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد، ومانع أحمد مانع ممثلاً عن اللجنة الأولمبية القطرية . وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير لعبة التنس والاسكواش والريشة الطائرة في دولة قطر وكذلك النهوض بمستوى اللاعبين القطريين في مختلف هذه الرياضات سواء من خلال زيادة استضافة عدد البطولات الدولية والمحلية أو إشراك اللاعبين في بطولات ومعسكرات خارجية يضاف إلى ذلك التطرق إلى البرامج التطويرية الأخرى التي تركز على الاهتمام ببرنامج المدرب الوطني وإعداد دورات تأهيل الإداريين والإداريات والمدربين كما تناول الاجتماع تقريرًا عن النتائج والإنجازات التي حققها لاعبو المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات السنية خلال العام الماضي والسبل الكفيلة بتطويرها نحو الأفضل فيما تم أيضا مناقشة الموازنة الجديدة للاتحاد، كما اعتمد الاجتماع تقارير الأنشطة الماضية والمشاريع المستقبلية. وقال طارق زينل: «لقد كان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد مناسبة لوضع الخطوط العامة للخطط المستقبلية الكفيلة بتطوير لعبة التنس والاسكواش والريشة الطائرة وذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية التي نقدر لها عاليًا حرصها على توفير كل سبل النجاح للاتحاد ومساعدته على تنفيذ خططه وبرامجه التطويرية» .

أشرف حمودة رئيس لجنة الحكام يؤكد:

البطولة على موعد مع رقم قياسي عالمي

100 حكم للبطولة و35 من الاتحاد بهدف اكتساب الخبرات

أكد الدكتور أشرف حمودة رئيس لجنة الحكام في بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات، أن البطولة على موعد مع كسر الرقم القياسي من خلال عدد الأخطاء من الحكام في المباريات، وذلك بعد أن قدم الحكام المشاركين في إدارة المباريات مستوى مميز عكس الجانب التنظيمي للبطولة والتي تحظى بإشادة كبيرة من الجميع سواء في رابطة اللاعبات المحترفات أو من خلال اللاعبات والمدربين حيث إن هناك حالة كبيرة من الرضا على أداء الحكام والحكمات للمنافسات.

وأضاف حمودة قائلاً: الأمور تسير بشكل جيد وفي حال الاستمرار على نفس الأداء للحكام من الممكن ان نحقق رقم عالمي على مستوى بطولات العالم وهو سيتحدد مع وصول البطولة للختام غدًا ونشعر بتفاؤل كبير للوصول لهذا الرقم خاصة أننا نمتلك العديد من الخبرات المتراكمة من استضافة البطولات العالمية في الدوحة، ودائمًا نبحث عن الأفضل والتطور لاسيما أن بطولة قطر توتال للتنس معروفه على مستوى العالم وتحظى باهتمام كبير من كافة البطلات وأيضا عشاق اللعبة والدليل مشاركة العديد من المصنفات الأوائل في اللعبة.

البطولة تحظى بتواجد 100 حكم من الرجال والسيدات منها 80 حكمًا للخطوط و10 للكرسي و10 مساعدين، وتشهد البطولة مشاركة 22 حكم من السيدات وهو عدد كبير للغاية للمرة الأولى بالنسبة للبطولات العالمية، فيما باقي الحكام من الرجال، كما يشارك في البطولة 35 حكمًا من الاتحاد القطري للتنس بهدف اكتساب الخبرات من خلال هذه البطولات العالمية، وأيضا حكام من قطر والكويت وتونس والمغرب، والجميع قدم أداءً مميزًا في البطولة، خاصة حكمين القطريين محمد الملا ومحمد السليطي ويشاركان كحكام خطوط وتواجدهم مهم خاصة أنها هذه البطولة ضمن الفئة الأولى، وقد تم اختيار الحكام بناء على السيرة الذاتية لكل منهم وإنجازاتهم وتقاريرهم الفنية في آخر عامين.

نقل عالمي لقنوات beINSPORTS لدرة بطولات التنس

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تميزت قنوات beINSPORTS الناقل الحصري لبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات في نقل أحداث وكواليس البطولة من خلال استوديوهات تحليلية للبطولة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تنقل beINSPORTS البطولة لكافة أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد تميزها وانفرادها من خلال فريق عمل متكامل ينقل البطولة وما يدور من كواليس وأيضًا من خلال لقاءات حصرية مع النجمات العالميات وأيضا المسؤولين بالإضافة إلى انطباعات الجماهير عن الفعاليات والمنافسات المقامة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. ويتفرد الاستوديو العربي بتواجد مجموعة من أبرز المحللين والمعلقين حيث يتواجد في «الاستوديو التنس العربي» المذيعة المتألقة أريج سليم مقدم الاستوديو وأمين غساسي المحلل والمعلق ، وأيضا سليمة صفر المحلل والمعلق وعادل الشطي المحلل والمعلق لقنوات beINSPORTS، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلين في كل أرجاء مجمع خليفة الدولي حيث يتواجد في الملعب الرئيسي الزميل صفوان أبو شنب، وفي منطقة الجماهير الزميلة هديل رياض، بالإضافة إلى المصور حامد تراب، كما تتميز beINSPORTS بتواجد العديد من المراسلين لقسم الأخبار من خلال الزملاء بلال قيزة وخلود نوي والمصور إبراهيم سعيد، بالإضافة إلى تواجد سامر الرجال المصور الحصري للبطولة.

سعد المهندي مدير البطولة:

نتطلع لنهائي قوي اليوم بين هاليب و ميرتنز

قال سعد المهندي مدير بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات أنه يتطلع لنهائي قوي اليوم والذي يجمع الرومانية سيمونا هاليب البلجيكية إليسي ميرتنز التي فجرت مفاجأة بالإطاحة بالألمانية أنجليك كيربر من نصف النهائي، وبالتالي ستكون المباراة قوية للغاية بين اللاعبتين لفوز بالصقر الذهبي، وستكون ميرتنز على موعد مع الفوز الأول لها باللقب، فيما أن هاليب ستكون مرشحة لحصد لقبها الثاني ولكننا دائمًا في البطولة نتمنى فوز بطل جديد باللقب. وأشار إلى أن المستوى التنظيمي مميز للغاية مع وصولنا للمباراة النهائية خاصة أن كل شيء سار حسب البرنامج المعد سابقًا، وحسب المتوقع وعلى كافة الأصعدة وأثبتت قطر توتال تميزها حتى الآن ونتمنى أن تكتمل اليوم بالنهائي الكبير». ووجه المهندي الدعوة للجماهير للحضور اليوم في مسك الختام.

عبدالقادر العراقي المشرف على القرية:

الجماهير على موعد مع تجربة استثنائية

قال عبدالقادر العراقي المشرف العام على قرية الجماهير في بطولة قطر توتال لتنس السيدات إن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على توفير كافة الأمور بالنسبة للجمهور الحاضر لمجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، وسيكون اليوم مسك الختام بإقامة المباراة النهائية للبطولة، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت الأيام السابقة إقبالًا جيدًا من الجماهير بالرغم من الطقس البارد ولكن الأمور تحسنت ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير خاصة في ظل توفير العديد من الفعاليات للجماهير، وندعو الجماهير للتواجد والاستمتاع بالفعاليات المختلفة التي توفرها القرية خاصة أن الجماهير لديها فرصة لقضاء أوقات أطول في المجمع من خلال توفير كافة الاحتياجات من مطاعم وكافيهات وأيضًا الهدايا التذكارية للبطولة وكما أنه يتواجد في المجمع قرية تراثية تعكس ثقافتنا، بالإضافة إلى قرية الأطفال التي تشمل على العديد من الألعاب وبالتالي الأسر والجماهير مدعوة لعيش تجربة مختلفة واستثنائية اليوم مع وصول البطولة لليوم الختامي.

الرومانية هاليب تؤكد:

سأقاتل من أجل الفوز باللقب

أعربت الرومانية سيمونا هاليب عن سعادتها بالتأهل لنهائي بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا وقالت: رفضت الاستسلام على الرغم من الضغوط التي كنت أشعر بها عندما أوشكت على التعرض للهزيمة.

وأضافت: سعيدة لتعويض الخسارة أمام سفيتولينا بعد الخسارة أمامها في مباراتين نهائيتين فقد استسلمت أمامها في روما ولكن لم أكن مستعدة للقتال وقتها، كما عوضت خيبة الأمل بالنسبة لي عندما اضطررت للانسحاب في العام الماضي من نصف نهائي البطولة.