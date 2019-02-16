فوز قطر والأهلي في دوري الطائرة

متابعة - فريد عبدالباقي :

حقق فريقا قطر والأهلي فوزاً مستحقاً على الشمال والخور بثلاثة أشواط دون مقابل خلال المباراتين اللتين جريتا بالأمس على صالة اتحاد الطائرة، ضمن مباريات الدوري العام للكرة الطائرة للرجال. رفع فريق قطر رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بعد أن خاض 15 مباراة فقط، تمكن من تخطي عقبة الشمال بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع نتائج (25-18 و25-16 و30-28)، فيما تجمد رصيد الشمال عند 10 نقاط في المركز الثامن.

حافظ الأهلي على موقعه في المركز السادس برصيد 19 نقطة متساوياً مع الغرافة، وذلك بعد أن استطاع عبور محطة الخور بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع نتائج (25-22 و27-25 و25-21)، ليتجمد رصيد الخور عند 7 نقاط في المركز التاسع وقبل الأخير.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة ال 16 الأربعاء المقبل بإقامة لقاء وحيد يجمع بين الأهلي والسد.

وتشهد المسابقة غياب فريقي الشرطة والريان لمشاركتهما في بطولة الأندية العربية المقامة حالياً في تونس.

وأسفرت مباريات دوري الأشبال عن فوز العربي على الوكرة، والأهلي على الخور، وقطر على الريان بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط دون مقابل، وتغلب الشمال على السد بثلاثة أشواط مقابل شوط.