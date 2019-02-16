اليوم مباريات ربع نهائي البنوك

الدوحة - الراية : تنطلق اليوم مباريات ربع نهائي دوري البنوك والمؤسسات المالية على الملاعب الفرعية بنادي الغرافة. ويلتقي الفردان للصرافة مع شركة الإسلامية للصرافة وفريق مجموعة الخليج التكافلي مع فريق بنك قطر الوطني. ويلعب فريق شركة القطرية العامة مع مصرف قطر المركزي ويلتقي فريق شركة المدينة للصرافةأ مع مصرف الريان.

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