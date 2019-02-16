4 دول لاتينية تحلم باستضافة مشتركة لمونديال 2030

الدوحة الراية :

ها هو ترشح 2030 يأخذ بعدا جديدا: انضمت تشيلي إلى ثلاثي الأرجنتين-الباراجواي-الأوروجواي في التعبير عن نية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في الذكرى المئوية لنسختها الأولى.

غرّد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا: اتفق رؤساء الأرجنتين ماوريسيو ماكري، تشيلي سيباستيان بينييرا، الباراجواي ماريو عبده والأوروجواي تاباريه فاسكيز لتقديم ملف ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030. وكان ثلاثي الأرجنتين-الأوروجواي-الباراجواي قد أعلن نيته الترشح في أكتوبر 2017.

وفي يونيو الماضي حسم مصير مونديال 2026 بفوز الملف الثلاثي الأمريكي-الكندي-المكسيكي، وقبل كل ذلك ستتصدى قطر وحدها لاستضافة النسخة التاريخية 2022 التي ستكون لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى أرض خليجية عربية. وهذا شرف كبير وتحد أكبر ستكون قطر بإذن الله جاهزة له في الموعد المحدد وسيكون التنظيم والاستضافة على مستوى الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

وشرح رئيس تشيلي أنه عرض على الرؤساء الثلاثة منذ عدة أشهر رغبته بالانضمام إليهم فوافقوا على ذلك. ويعد رجل الأعمال بينييرا من الشغوفين بكرة القدم، فكان المالك الرئيس لأسهم نادي كولو كولو الجماهيري بين 2006 و2010.

أما ماكري فرئيس نادي بوكا جونيورز العريق في الأرجنتين وفاسكيز نادي أتلتيكو بروجريسو.

وأبلغ الرباعي الاتحاد الدولي لكرة القدم رغبته بتنظيم المونديال المئوي بعد النسخة الأولى في 1930 والتي أحرزتها الأوروجواي على أرضها.

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وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس أكد في ديسمبر الماضي خلال قمة السوق الأمريكية المشتركة «ميركوسور» في مونتيفيديو، أن بلاده مستعدة أيضا للانضمام لملف الترشيح الثلاثي.

ومن الدول الأربع، وحدها الباراجواي لم تستقبل المونديال على أرضها فبعد نسخة الأوروجواي 1930، استقبلت تشيلي نسخة 1962 ثم الأرجنتين في 1978.

ولم تنظم البطولة الأهم في العالم في تاريخها في أربع دول في 2002 نظمت اليابان وكوريا الجنوبية أول نسخة مشتركة، فيما ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المرجح أن يواجه هذا الملف منافسة بعدما اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس في منتصف نوفمبر الماضي على المغرب تنظيم نهائيات مشتركة مع البرتغال.

أعلن المغرب أيضا عزمه الترشح لاستضافة نسخة 2030 دون التطرق إلى احتمال التقدم بملف مشترك.

وفشل المغرب خمس مرات باستضافة المونديال في 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، وهو يحلم أن يصبح ثاني بلد إفريقي يستضيفه بعد جنوب إفريقيا في 2010.