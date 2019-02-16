عد بأسرع وقت .. وعدتني بدوري الأبطال

باريس- أ ف ب:

نشر النجم البرازيلي نيمار فيديو على «يوتيوب» أعلن فيه سعادته من تطور التعافي من الإصابة وظهر معالجه الفيزيائي وهو يشرح إمكانية عودة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الملاعب في حال سارت الأمور على ما يرام قبل الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (9-10 أبريل).

وأكد أغلى لاعب في العالم «يستغرق الأمر ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع» للتعافي، و«عملنا على تسريع المراحل».

وقبل إصابته، كان نيمار (27 عاما) وعد الحارس الأسطوري الإيطالي جانلويجي بوفون المنتقل إلى صفوف نادي العاصمة قادما من يوفنتوس الإيطالي أنه سيفعل كل شيء لمساعدته هذا الموسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهو اللقب الوحيد الذي تخلو منه خزائن الحارس الدولي السابق.

وظهر نيمار مبتسماً في الشريط الذي بثه على «يوتيوب» وأردف قائلا: عندما تعرضت للإصابة، أرسل لي (بوفون) رسالة قال لي فيها: هيا، عد بأسرع وقت ممكن لأنك وعدتني بالفوز بدوري الأبطال.

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وبحسب أحد أعضاء الفريق الطبي المشرف على علاج نيمار، فقد بدأ نجم سان جيرمان بإجراء التمارين داخل حوض السباحة وعلى متن الدراجة.

ولم يتوقف عن التمرن منذ تعرضه للاصابة، وهو يخضع للتمارين لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف يومياً.

وتمكن فريق العاصمة بدون نجمه نيمار وهدافه الأوروجوياني إدينسون كافاني، الذي أصيب أمام بوردو في الدوري المحلي، من قطع شوط كبير نحو الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة بفوزه الثمين على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وتقام مباراة الإياب في 6 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.