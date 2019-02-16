الدحيل يعسكر للسيلية في قصر إزدان

متابعة - رمضان مسعد

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اختتم الفريق الأول للكرة بنادي الدحيل تحضيراته لمواجهة السيلية اليوم في الأسبوع السادس عشر من دوري نجوم قطر وذلك بتدريب أخير جرى مساء أمس على ملعب النادي الفرعي بمشاركة جميع لاعبيه الذين أدوا تدريبا قويا وكان واضحا رغبتهم الكبيرة في عبور مباراة اليوم واستعادة نغمة الانتصارات من جديد وتقديم المستوى الذي ينتظره عشاق الفريق، وقام اللاعبون بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية التي من المنتظر تطبيقها في مباراة اليوم، وعقب المران دخل الفريق في معسكر مغلق بفندق قصر إزدان والذي يهدف إلى رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين والدخول مبكرا في أجواء المباراة لتقديم أفضل مستوى وإنجاز المهمة على أكمل صورة ممكنة.

وكان مدرب الدحيل روي فاريا قد أجرى عددا من التغييرات بتشكيلة الفريق المعروفة وذلك بعد التعاقد مع لاعبين جدد خاصة الثنائي المحترف المدافع المغربي المهدي بن عطية ولاعب الوسط المهاجم الياباني شويا ناكاجيما، وينتظر من هذا الثنائي أن يقدم الإضافة المرجوة للفريق في الفترة المقبلة بالدوري وكذلك في دوري أبطال آسيا الذي يستهل الدحيل مشواره فيه مطلع الشهر القادم.ورغم الغيابات الكبيرة التي شهدتها صفوف الدحيل في الفترة الماضية بسبب انضمام عدد كبير من لاعبيه إلى صفوف المنتخب إلا أن لاعبيه المتواجدين ظلوا في حالة متواصلة من التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني الجديد الذي قام بوضع اللمسات الأخيرة من أجل الظهور بصورة تليق بطموحات الدحيل من أجل المنافسة بقوة على اللقب.