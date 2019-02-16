ارتفاع أسهم 5 شركات في أسبوع

الدوحة - الراية:

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 563.67 نقطة، أو ما نسبته 5.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.941.50 نقطة. انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداول بنسبة 14.42% لتصل إلى 900.365.226.34 ريال قطري مقابل 1.052.081.208.63 ريال قطري كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 23.32% ليصل إلى 29.405.863 سهمًا مقابل 38.349.115 سهمًا وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.96% ليصل إلى 22.024عقدًا، مقابل 24.192 عقداً.

القيمة السوقية

انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 6.40% لتصل إلى 565.645.662.856.81 ريالاً قطريًا، مقابل 604.303.313.610.20 ريالاً قطريًا في نهاية الأسبوع الذي سبقه.

الترتيب القطاعي

احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.56% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يلية قطاع الصناعة بنسبة 27.42% ثم قطاع العقارات بنسبة 9.45% وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 8.16 %.

الأسهم المتداولة

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احتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.87% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يلية قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.19% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.24% وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 16.29%.

الصفقات المنفذة

احتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 38.14% من العدد إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات بنسبة 25.08% ثم قطاع العقارات بنسبة 15.67% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.83%.

تغيرات الأسعار

خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 5 شركة من الشركات 46 المدرجة في البورصة انخفضت أسعار 41 شركة.

أفضل التداولات

قاد سهم QNB تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 23.43% من قيمة التداول الإجمالية ثم صناعات قطر بنسبة 8.98% وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 6.99%.