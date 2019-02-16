إدارة جديدة لشركة نفط أمريكية تابعة لفنزويلا

كراكاس ـ أ ف ب:

أعلن المُعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيساً انتقالياً لبلاده، تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «سيتجو» النفطية الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا). وقال جوايدو على تويتر: إنّ «مجلس الإدارة الجديد سيتشكّل من فنزويليين أكفّاء غير فاسدين وليست لديهم أي انتماءات حزبية». وعيّن «الرئيس الانتقالي» ستة رجال على رأس شركة سيتجو، من دون أن يوضّح مصير أعضاء مجلس الإدارة الحاليين. وقال جوايدو «بهذا القرار نحن لا نحمي فقط أصولنا لكنّنا نمنع التدمير الجاري وخسارة الأعمال». وكان جوايدو البالغ 35 عاماً أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في 23 يناير مستنداً إلى الدستور، وذلك بعدما أعلن البرلمان الذي يرأسه وهو الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، الرئيس نيكولاس مادورو «مغتصباً» للسلطة بسبب إعادة انتخابه المثيرة للجدل. ويشكّل النفط مصدر العائدات الرئيسي لفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من الخام في العالم، ولو أنّ إنتاجها تراجع في السنوات الأخيرة بسبب عدم صيانة المنشآت. وتحصل فنزويلا على 96 بالمئة من عائداتها من العملات الأجنبية من صادرات النفط، وتعد الولايات المتحدة أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بواقع نصف مليون برميل يومياً.