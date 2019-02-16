انخفاض واردات كوريا والهند من الخام الإيراني

عواصم ـ رويترز:

أظهرت بيانات تتبع سفن اطلعت عليها رويترز أن واردات الهند النفطية من إيران انخفضت 45 بالمئة في يناير إلى 270 ألفاً و500 برميل يومياً، بما يقل عن التوقعات البالغة 300 ألف برميل يومياً للشهر مع تأخر بعض الشحنات. والهند مُقيّدة بشراء 1.25 مليون طن شهرياً، أو ما يُعادل نحو 300 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات أن واردات الهند في يناير من إيران انخفضت 10.4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر. وأظهرت البيانات تراجع حصة طهران من إجمالي واردات الهند النفطية إلى نحو ستة بالمئة. وأظهرت أنه في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الجارية التي بدأت في أبريل، ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران 14.5 بالمئة إلى 507 آلاف برميل يومياً. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت 227 ألفاً و941 طناً من النفط الإيراني في يناير، بانخفاض نسبته 76 بالمئة على أساس سنوي. ويعادل هذا 1.7 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد ما إجماليه 12.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 13.2 مليون طن قبل عام.