ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي

واشنطن - رويترز:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات النفط 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مُسجّلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2017، مقارنة مع توقعات محللين لارتفاع قدره 2.7 مليون برميل. وقالت الإدارة: إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما هبطت 1.016 مليون برميل. وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 865 ألف برميل يومياً، بينما هبط معدل تشغيل المصافي 4.8 نقطة مئوية. وارتفعت مخزونات البنزين 408 آلاف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 826 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت على غير المتوقع 1.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 430 ألف برميل يومياً إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى مسجّل.

وفي سياق متصل، قال بنك جولدمان ساكس: إن تخفيضات الإنتاج التي تزيد عن التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب ستدفع أسعار النفط للصعود. وتوقع البنك الأمريكي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي برنت إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019. وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: خسائر الإنتاج التي تبدأ في 2019 أكبر من المتوقع بالفعل. وتابع: المنتجون يتبنّون استراتيجية «الصدمة والرعب» ويتجاوزون التزامات الخفض. وأضاف أن العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام. وقال بنك الاستثمار: تحسّن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية.