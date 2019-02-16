فولكسفاجن تخفض العمالة والنفقات

هانوفر ـ د ب أ:

أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا سعيها لزيادة إنتاجية منشآتها الأساسية، وهو ما يعني تقليل القوة البشرية بشدة وزيادة الاعتماد على أنظمة الإنسان الآلي فيها. وقال أندرياس توستمان عضو مجلس إدارة فولكسفاجن المسؤول عن الإنتاج والأمور اللوجيستية إنه باستثناء مصانعها في الصين، تأمل فولكسفاجن في زيادة إنتاجية منشآتها بنسبة 30% بحلول 2025 وهو ما يعني توفير حوالي 6ر2 مليار يورو (9ر2 مليار دولار) من نفقاتها. ومن المتوقع خفض النفقات في مقر رئاستها بمدينة فولفسبورج بمقدار 186 مليون يورو بحلول 2020. وقال توستمان: إن هذا يفترض خفض عدد العاملين في المجموعة، مضيفا أن هذا التحول سيتم مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية للمجموعة. كان هربرت دايس رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكسفاجن قد أشار إلى رغبة المجموعة في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% في العام الماضي، مضيفا أن هذا سيؤدي إلى توفير أموال يمكن استثمارها في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. يذكر أن المجموعة تنتج مجموعة من العلامات التجارية في قطاع السيارات في مقدمتها «فولكسفاجن» نفسها و«أودي» و«سيات» و«بورشه» و«سكودا».