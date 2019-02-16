174 مليار ريال الائتمان الممنوح للقطاع العقاري

الدوحة - الراية:

كشف تقرير الآفاق الاقتصاديّة لقطر الذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع العقارات جاء في المرتبة الأولى من إجمالي الائتمان الخاص خلال الفترة 2013 - 2018، بمبلغ وقدرة 174.3 مليار ريال والذي يمثل 37.3%، ويرجع ذلك إلى التسهيلات التي منحتها البنوك التجارية لمجموعةٍ كبيرة من المشاريع التجارية والسكنية والتي تمخضت عن بناء عدد كبير من ناطحات السحاب ومراكز التسوّق الضخمة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط قروض العقارات والمقاولين بلغ حوالي 188.04 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضى وبنسبة 22.4 % من إجمالي الائتمان المحلي أو 7.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، واستحوذ إجمالي الائتمان الممنوح لأنشطة العقارات والمقاولات في سبتمبر 2018 حوالي 35.4% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الاستهلاك يعدّ ثاني أكبر مستفيد من قروض البنوك التجاريّة والتي تمثل 24.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. ومع ذلك، فعلى الرغم من ثبات مستوى القروض للاستهلاك بالإضافة إلى استمرار النمو السكاني، إلا أن معدّل قروض الائتمان للاستهلاك شهد نمواً معتدلًا خلال عامي 2016 و2017 بنسبة 3.5% و0.8% على التوالي، ربما يرجع ذلك في المقام الأول إلى تشديد البنوك لمعايير الإقراض وعدم اليقين فيما بين سكان قطر وخاصة غير القطريين.

ونوّه تقرير الآفاق الاقتصاديّة إلى أن مسار نمو الائتمان الموجّه للقطاع العام متقلب والذي يعكس الاحتياجات المتقلبة لمشاريع البنية التحتيّة وفي المقابل نجد مسار نمو الائتمان الموجّه للقطاع الخاص ناعماً ومتسايراً إلى حد ما مع تطوّرات الائتمان للاستهلاك، السياسة النقديّة وأسعار الفائدة ولتفادي الآثار السلبيّة للحصار المفروض على قطر منذ منتصف 2017.

وأشار تقرير الآفاق الاقتصاديّة لقطر إلى أن مصرف قطر المركزي اتخذ جملة من السياسات والإجراءات النقديّة الرامية إلى تقليل المخاطر التي تواجهها البنوك التجارية القطرية نتيجة تغيرات مزاج وتوجهات المستثمرين الأجانب نحو البنوك القطرية، فضلاً عن التأثيرات الناجمة عن التغيّر في السياسات النقديّة الأمريكيّة، أو احتمالية انخفاض فاعلية الشروط الجذابة للاستثمارات الأجنبية التي مارستها البنوك القطرية خلال السنوات الماضية، ومن أهم تلك الإجراءات إيداع مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبي في البنوك المحلية بلغت أكثر من 20 مليار دولار بالتنسيق مع جهاز قطر للاستثمار؛ ما زاد من مساهمة وأهمية ودائع القطاع العام في العمليات المصرفيّة.

أما على صعيد استخدام أدوات السياسة النقديّة لإدارة السياسة النقدية والقطاع المصرفي، فقد استمرّ المصرف في تحريك أسعار فائدتي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سياسة سعر إعادة الشراء «الريبو» 12 بحسب الحاجة؛ وبشكل أساسي للاستجابة إلى أي تحريك في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كما كان منذ نوفمبر 2016 عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة تدريجياً بحوالي 25 نقطة أساس كل شهر من 0.50% في نوفمبر 2016 إلى 0.75% في مايو 2017 ثم واصل الرفع بنفس النقاط حتى بلغ 2.25% في سبتمبر 2018.

ارتفاع الطلب على القروض البنكية

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كشف تقرير الآفاق الاقتصاديّة لدولة قطر 2018- 2020 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن السوق العقاري يستحوذ على حوالي 8 % من الائتمان المحلي للبنوك المحلية، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي المشرف على عملية التمويل بالتعاون مع وزارة العدل، بادر بالعمل على إعداد مؤشر لأسعار العقارات في المدن القطريّة.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في قطر شهدت خلال السنوات الماضية أداءً متفاوتاً نتيجة لعمليات المضاربة وعدم التوازن بين قوى العرض والطلب، كما هو الحال في بقية الأسواق العقارية على المستوى العالمي أو على مستوى السوق العقارية الخليجيّة.

وأوضح التقرير أن الطلب على الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العقاري شهد زيادة خلال الربع الأول من عام 2018 على الرغم من هبوط أسعار العقارات والإيجارات إلا أنه ما لبث أن انخفض خلال الربع الثاني، حيث يشير إلى طبيعة العلاقة الطرديّة بين نمو مؤشر أسعار العقارات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع العقاري على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018، إذ أنه ومع تحسّن نمو الائتمان بحوالي 15.6% في مارس 2018 تحسن نمو مؤشر العقارات من سالب 9.9 % في ديسمبر 2017 إلى سالب 9.3 % في مارس 2018، لكن ما أن انخفض نمو المؤشر السنوي إلى 16.6% في يونيو 2018 حتى انخفض نمو الائتمان إلى 5%.

إجراءات لتصحيح الاختلالات السعرية

في نهاية الربع الثالث تحسّن مؤشر العقارات إلى سالب 4% مقارنة بسالب 16.6% في يونيو 2018، بينما ظلّ نمو الائتمان إيجابيًا عند معدّل متواضع بنسبة 3.5 %. مع التأكيد على أن جزءاً من الانخفاض في نمو المؤشر ناتج عن إجراءات تحسينية لتصحيح الاختلالات السعريّة الناجمة عن عملية المضاربة التي أصابت الاقتصادات العالمية في المجال العقاري ومنها اقتصاد قطر والتي بدورها ستُعيد السوق العقارية لتخضع لعملية العرض والطلب مثل سوق العقارات الدوليّة في الوقت الحاضر.

وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من أن السوق العقارية شهدت هبوطاً متقلباً خلال عام 2016 باستثناء الربع الأخير منه والذي شهد بداية التعافي العقاري والذي امتدّ حتى النصف الأول من عام 2017 قبل أن تشهد أسعار العقارات من جديد هبوطاً متدرجاً منذ منتصف العام 2017 نتيجة الحصار.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات القطري عادت للنمو مجدداً منذ بداية الربع الرابع من عام 2017 وبداية الربع الأول من عام 2018، بعد اضمحلال أثر الحصار وتأقلم الاقتصاد القطري مع المتغيّرات الجديدة، ولكن مع بداية الربع الثاني من عام 2018 بدأ ينخفض لعلها لأسباب زيادة العرض وانخفاض الطلب التي أثرت بدورها على خفض الإيجارات، بل ولعلها ساهمت في تغيّر أذواق الناس للانتقال إلى المباني الحديثة بدلًا من القديمة، فضلاً عن انتقال الشركات من المجمعات السكنيّة الكبيرة إلى المجمعات الصغيرة لتتناسب مع أحجامها حيث تم تخفيض القوى العاملة لكثير من الشركات نتيجة استكمال عدد كبير من المشاريع الإنشائيّة.

ويستند مؤشر العقارات القطري على بيانات صفقات بيع العقارات، بما في ذلك الأراضي والفلل السكنية والعقارات السكنية التي يتم تجميعها من قبل وزارة العدل باستثناء الصفقات التي تعتبر غير عادية أو التي تجري بشكل مستقل كنقل الملكيّة داخل العائلة.