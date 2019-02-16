11 مليار دولار أرباح أمازون

واشنطن ـ قنا:

كشف تقرير لمعهد سياسات الضرائب والاقتصاد الأمريكي عن أن شركة أمازون لن تدفع ضرائب عن أرباحها للسلطات الأمريكية، وذلك للعام الثاني على التوالي. وبحسب التقرير، الذي بثته قناة الحرة الأمريكية أمس، فإن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، التي تعتبر من أكبر الشركات في العالم، لن تدفع ضرائب فيدرالية عن أرباحها هذا العام أيضا. وقال المعهد إن قانون الإصلاحات الضريبية الذي خفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 21 بالمائة لم ينجح في غلق فيض من الثغرات الضريبية تسمح لشركات تحقق أرباحا بأن تتهرب من دفع ضرائب الدخل الفيدرالية وتلك الخاصة بالولاية على أكثر من نصف أرباحها. وكانت شركة أمازون ضاعفت في 2018 أرباحها إلى 11.2 مليار دولار من 5.6 مليار في 2017. يذكر أن أمازون، تأسست كموقع للتجارة الإلكترونية عام 1994، من قبل جيف بيزوس (المصنف أغنى رجل في العالم) ويقع مقرها في مدينة سياتل بولاية واشنطن، في شمال غرب الولايات المتحدة.. وتعتبر حاليا أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.