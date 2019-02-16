الشاهين القطري يتفوق على خام دبي

سنغافورة ـ رويترز: قالت مصادر تجارية أمس إن قطر باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في أبريل بأعلى متوسط علاوة في خمسة أشهر بعدما أدت عقوبات وخفض إنتاج أوبك إلى تقلّص إمدادات النفط الثقيل في الأسواق العالمية. وأشار التجار إلى أن الشحنات بيعت بمتوسط علاوة 1.11 دولار للبرميل فوق خام دبي. ولم يُعرف على الفور من هم المشترون. ومتوسط العلاوة هذا هو الأعلى منذ أن بيعت شحنات للتحميل في نوفمبر خلال سبتمبر بمتوسط علاوة 1.55 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات رويترز.

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