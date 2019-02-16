منوتشين: المحادثات التجارية مع الصين مثمرة

بكين ـ أ ف ب:

أعلن البيت الأبيض أمس أنّ المفاوضات التي عقدت هذا الأسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشأن رأب الخلافات التجارية بينهما أتاحت إحراز تقدم، لكنّه أشار إلى أنّ الكثير من العمل لا يزال متبقيا. وأكّد البيت الأبيض في بيان في ختام يومين من المفاوضات في بكين أنّ المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس إن الولايات المتحدة أجرت مفاوضات مثمرة مع الصين بشأن نزاعهما التجاري عقب انتهاء محادثات أمس في بكين دون أي مؤشر على إحراز تقدم ملموس. واختتم مسؤولون كبار من العملاقين الاقتصاديين يومين من المحادثات أملوا من خلالها على الأقل خلق نوايا حسنة كافية لتفادي تصعيد في حرب الرسوم التجارية بينهما. وكتب ستيفن منوتشين على تويتر بعد انتهاء المحادثات إنه أجرى مع ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايز محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي كبير مسؤولي التجارة في بكين. وانتهت المحادثات ظهر أمس وغادر الوفدان دون الإعلان عن أي شيء. وتزايدت التوقعات بالتوصل لاتفاق، إذ تواجه الصين ضغوطا من نمو اقتصادي متباطئ، فيما يشكل تراجع الأسواق العالمية تحديا لترامب ومستشاريه الاقتصاديين.