النفط يتجاوز 65 دولاراً للبرميل

سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولاراً للبرميل أمس، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وإغلاق جزئي لأكبر حقل نفطي بحري في السعودية. وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولاراً هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولار، أمس، بارتفاع بنحو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة. وخام القياس العالمي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5 بالمئة هذا الأسبوع. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتاً يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة. وقال تجار إن الأسعار تلقت دعماً من إغلاق جزئي لحقل السفانية السعودي، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون برميل يومياً. وذكر المصدر أن الإغلاق حدث في وقت سابق الأسبوع الماضي. ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته.

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