الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية لكل من فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الذي استهدف أفراد قوات الشرطة الاحتياطيّة المركزيّة في منطقة «بولواما»، متمنياً الشفاء العاجل للمُصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الأمير يعزي رئيس ورئيس وزراء الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.