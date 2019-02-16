613 طالبًا يزورن منتزه الخور

الدوحة - الراية :

استقبل منتزه الخور التابع لبلدية الخور والذخيرة عددًا من طلاب المدارس ضمن المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة، بهدف نشر الوعي وتثقيف طلاب المدارس بالبيئة القطرية وأهمية النباتات بها.

بلغ عدد الطلاب الذين زاروا المنتزه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري حوالي 613 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل من مدارس الإنجليزية الحديثة وقطر انترناشونال والخور الدولية وغيرها من المدارس، حيث تم تعريف الطلاب بأنواع الحيوانات في الحديقة والاستمتاع بساحة الألعاب بالمنتزه.