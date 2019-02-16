رئيس الوزراء يعزي نظيره الهندي

الدوحة - قنا: بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ببرقية إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الذي استهدف أفراد قوات الشرطة الاحتياطية المركزيّة في منطقة «بولواما»، متمنياً الشفاء العاجل للمُصابين.

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