أكرا - قنا : عقدت جولة مشاورات سياسية هنا أمس بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية غانا. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأست الجانب الغاني سعادة السيدة شيرلي أيوركور بوتشوي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي. جرى خلال جولة المشاورات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولة مشاورات سياسية بين قطر وغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.