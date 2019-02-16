تكريم الفائزين في مسابقة السيارة الكيميائية

الدوحة - الراية :

اختتمت مسابقة السيارة الكيميائية التي نظمتها كلية الهندسة بجامعة قطر واشترك فيها 14 فريقًا من المدارس الثانوية، حيث استضافت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية التصفيات النهائية وإعلان النتائج.

وقامت الدكتورة ماجدة خريشة رئيس قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة وسعادة الشيخ عبدالله بن مبارك آل ثاني مدير العلاقات العامة بشركة أوريكس جي تي أل (راعي المسابقة) والأستاذ خميس مبارك المهندي مدير مدرسة جاسم بن حمد الثانوية، بتكريم الفرق الفائزة والمشاركة في المسابقة التي تهدف لدعم الابتكار والإبداع العلمي لدى الكوادر القطرية وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات.