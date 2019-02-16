صاحب السمو والرئيس الأفغاني يستعرضان تعزيز العلاقات

ميونخ - قنا:

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء أمس بمقر إقامة سموه، فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وأوجه تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.