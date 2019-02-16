التشغيل الاجتماعي إصلاح للمستهترين

التشغيل يشمل تنظيف وتشجير الشوارع والأندية وزراعة الحدائق

العمل بالمستشفيات والدفاع المدني ومحطات البترول ضمن عقوبات التشغيل

التشغيل الاجتماعي عقوبة تهذيبية لعدم تكرار الأفعال المخالفة

عقوبة مخففة يحددها القاضي في الأحكام التي لا تتجاوز 3 سنوات

المشرع ترك للقاضي تحديد العقوبة في حدود ضيقة لصغار السن والشباب

كتبت - منال عباس:

طالب أعضاء بمجلس الشورى وخبراء قانونيون بضرورة تفعيل عقوبات التشغيل الاجتماعي بحق مرتكبي الجرائم والمخالفات البسيطة، لا سيما من الشباب وصغار السن.. مشيرين إلى أن التشغيل الاجتماعي من العقوبات الأصلية في قانون العقوبات القطري التي أوردها المشرع بهدف تهذيب سلوك الإنسان والتوجيه والتربية والإرشاد، ولتكون هذه العقوبات رادعاً قوياً للجناة لعدم تكرار الأفعال المخالفة.

وأكد أعضاء الشورى والخبراء، في تصريحات ل الراية ، أهمية التوسع في تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي أو ما يسمى الخدمة المجتمعية في تشجيع المتهمين في الجنح والمخالفات البسيطة على عدم تكرار تلك المخالفات، كما أنها فرصة لدمجهم في المجتمع بدلا من الحبس.. معتبرين التشغيل الاجتماعي عقوبة مخففة يحددها القاضي في الجنح التي يحكم فيها بأيام معدودة إلى ثلاث سنوات، ويقوم القاضي بتحديد نوعية العمل الاجتماعي التي ينفذها المحكوم عليه.

وأوضحوا أن عقوبة التشغيل الاجتماعي لا يطلبها الشخص بشكل مباشر، وإنما تطلبها النيابة العامة من القاضي في حدود ضيقة تراها النيابة مناسبة حتى لا يفتح المجال لكل الحالات، ومن ثم فإن المشرع عندما حدد الجرائم وضع لها العقوبات المناسبة التي من شأنها تحقيق العدالة والردع بشقيه الخاص والعام، كما أنه وضع بالإضافة لعقوبتي السجن والغرامة عقوبات وتدابير احترازية من ضمنها عقوبة التشغيل الاجتماعي في بعض الجرائم.

وأشار إلى أنه متروك للقاضي الحكم بهذه العقوبة إذا ما تبين له أن تطبيقها سيساهم في إصلاح مرتكب الجرم، مشددين على أن الحكم بأعمال التشغيل الاجتماعي كعقوبة يحددها القاضي في بعض الجرائم لإصلاح صغار السن ودمجهم في المجتمع وتجنيبهم عواقب الحبس مع مجرمين وذوي سوابق إجرامية حتى لا يتأثروا بهم.

وطالبوا بضرورة إدخال مواد القانون في المناهج المدرسية والتدرج في تدريس مبادئ القانون حسب الفئة العمرية للطلاب ابتداء من المرحلة الابتدائية وتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم.. مشيرين إلى تجارب ناجحة في دول أخرى اعتمدت تدريس القانون بالمناهج الدراسية.



جمال النعمة:

إصلاح المحكومين وإعادة دمجهم بالمجتمع

أكد المحامي جمال النعمة أهمية عقوبة التشغيل الاجتماعي التي وردت في نص قانون العقوبات القطري وطبقت في العديد من الدول بهدف الإصلاح والتهذيب وقضاء العقوبة المقررة من القاضي في أعمال تخدم المجتمع كصيانة الحدائق والمتنزهات والعمل في الدفاع المدني والبيئة وغيرها من الأعمال المجتمعية.

وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لتطبيق التشغيل الاجتماعي على المجتمع من خلال إشاعة روح العطاء وفعل الخير وممارسة المعروف وبذل ومساعدة النفس للإصلاح نحو الأفضل، ما يكون تأثيره أكبر للتغلب على السلبيات ومعالجة الأخطاء على نحو إيجابي، ما ينعكس على طمأنة الأسرة والمجتمع، بحيث يصبح الشخص الذي ارتكب جرماً عضواً فعالاً، مندمجاً في المجتمع ولن ينشق عنه أبداً.

وأشار إلى تأثير تطبيق الخدمة الاجتماعية التي تساعد على تقبل أفراد الأسرة للشخص المخالف للقانون ومعايشته وعدم النفور منه، ما يخلق حياة سعيدة مستقرة ملؤها الصلاح والإنتاجية واحترام القوانين والالتزام بالحقوق والواجبات.

راشد المعضادي:

الحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي متروك لتقدير القاضي

أكد السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى أنه لا سلطان على القضاء، وذلك إعمالا بمبدأ استقلال السلطة القضائية، موضحا أن للقاضي الحكم بما تمليه عليه عقيدته، وفي إطار القانون الموضوع لتطبيقه، ومن ثم فإن المشرع عندما حدد الجرائم وضع لها العقوبات المناسبة التي من شأنها تحقيق العدالة والردع بشقيه الخاص والعام، كما أنه وضع بالإضافة لعقوبتي السجن والغرامة عقوبات وتدابير احترازية، من ضمنها عقوبة التشغيل الاجتماعي في بعض الجرائم.

وأضاف أن عقوبة التشغيل الاجتماعي وضعت بالقانون لعدة اعتبارات تحقق الغرض منها، من بينها على سبيل المثال جسامة الجرم ومركز الجاني وسنه وغير ذلك من الأمور. وأشار إلى أنه متروك للقاضي استنساب تطبيق مثل هذه العقوبات إذا ما تبين له أن تطبيقها سيساهم في إصلاح مرتكب الجرم. وأكد أن الحكم بأعمال التشغيل الاجتماعي كعقوبة قد يستنسبها القاضي للجرائم التي أعطى القانون صلاحية تطبيقه في بعض الجرائم التي سيكون من شأنها تجنيب بعض الجناة، وخاصة صغار السن، عواقب الحبس مع ذوي سوابق إجرامية حتى لا يتأثروا بهم فيتحولون إلى مجرمين أو أداة لارتكاب جرائم مستقبلية وبدلا من إصلاحهم وإعادتهم إلى المجتمع أسوياء يمتهنون الإجرام، ومع ذلك تبقى مثل هذه العقوبات متروكة لتقدير القاضي مراعيا فيها مصلحة المجتمع والجاني.

جذنان الهاجري:

تطبيق التشغيل الاجتماعي في جرائم السب والقذف

أكد المحامي جذنان الهاجري أن التشغيل الاجتماعي من العقوبات الأصلية في قانون العقوبات القطري، والتي أوردها المشرع القطري بهدف تهذيب سلوك الإنسان، لتكون رادعا قويا للجناة لعدم تكرار الأفعال المخالفة.. مشيرا إلى أنه من العقوبات التي نشجع على تطبيقها ولا يطلبها الشخص بشكل مباشر، إنما تطلبها النيابة العامة من القضاة في حدود ضيقة تراها النيابة مناسبة حتى لا يفتح المجال في كل الحالات. وتمنى توسيع تطبيق هذه العقوبة لتشمل حفظ أجزاء من القرآن الكريم أو الالتحاق بإدارة الدفاع المدني أو العمل في منشآت صحية وصيانة الحدائق العامة وغيرها من العمل كتشغيل اجتماعي، وذلك في حالة أن الشخص ارتكب جريمة بسيطة بدلاً من إيداعه السجن مع ذوي السوابق الإجرامية، ما يسهل اندماجه في المجتمع بعد تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، دون أن يتأثر ببيئة السجون.

Advertisements

وأوضح أنه يمكن للمحامي الذي يترافع عن الجاني التقدم للنيابة العامة بطلب لتطبيق هذه العقوبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترك تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي على مصرعيها وذلك حتى لا يكون طلبها متاحا في كل الأحوال، موضحاً أن للنيابة العامة والقضاة التقدير المناسب للحالات التي يمكن أن تطبق فيها هذه العقوبة.

وأضاف أنه على سبيل المثال في جرائم السب والقذف، بدلاً من حبس الجاني شهرا أو شهرين، يمكن تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي من خلال الالتحاق بإدارة الدفاع المدني أو العمل في سجلات المرضى أو صيانة الحدائق العامة لمدة 6 ساعات في اليوم، وفي كل الأحوال فإن الفرد يكون مداناً ويجب عليه تنفيذ الحكم الذي صدر بشأنه. وأضاف أن من الحالات التي يمكن أن يتم فيها التوسع في تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي هي المحكومون من صغار السن والشباب الذين يرتكبون جرائم لأول مرة، وذلك تحقيقاً لأهداف القانون الرامية لتنظيم سلوك الأفراد وتهذيبهم.. مشيرا إلى أن التشغيل الاجتماعي عقوبة معمول بها في دول أوروبية.

فريدة العبيدلي:

ضرورة تثقيف المجتمع بهذه العقوبات

أكدت فريدة العبيدلي الكاتبة والناشطة المتخصصة في مجال الطفل أهمية التوسع في تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي، لتكون الأحكام الصادرة بحق فئات معينة عبارة عن خدمة مجتمعية يقضيها الجاني على حسب نوع ومدة الشغل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يقعون في بعض الأفعال والسلوكيات الخاطئة، لكنها لا تصل لحد الجرم وكذلك الشباب الذين يعد الفعل المرتكب بالنسبة لهم أول مرة، ويحكم عليهم بالشغل الاجتماعي حتى لا يتكرر الخطأ، وفي الوقت نفسه لن يضطر هؤلاء لمخالطة المحبوسين في جرائم أخرى بالسجون، لما لذلك من تأثير سلبي عليهم. وأكدت أن الحكم بالخدمة المجتمعية أفضل من الحبس مع متعاطي المخدرات ومرتكبي الجرائم.

وأشارت إلى الانعكاس الإيجابي لتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية على المجتمع، فعندما يقوم المحكوم بالخدمة سيعرف أهمية قيمة الخدمات المجتمعية وسيتعزز لديه الحس الوطني، وبالتالي سيكون عينا يقظة على كل من يحاول القيام بأعمال تخريبية في الممتلكات العامة أو الإخلال بسلوكيات النظافة والنظام.

وشددت على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية مثل هذه الأعمال لأنها قد لا تجد قبولاً لدى البعض ممن يرون أن في مثل أداء هذه الأعمال إهانة لهم، وبالتالي لابد من التثقيف المجتمعي والتعريف بهذه الأعمال التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

صقر المريخي:

عقوبة مقبولة اجتماعياً وأفضل من الحبس

أكد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى أهمية التوسع في تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي التي نص عليها قانون العقوبات، موضحاً أن المشرع القطري وضع هذه الأدوات التشريعية بشكل خاص في الأفعال التي تصنف على أنها بسيطة ولا ترقى لمستوى الجريمة.

وأضاف أن التشغيل الاجتماعي يقصد به التوجيه والتربية والإرشاد لعدم تكرار الفعل المخالف في المستقبل، موضحا أنه من العقوبات المخففة التي يحددها القاضي في الجنح التي يحكم فيها من أيام معدودة إلى ثلاث سنوات، حيث يقوم القاضي بتحديد نوعية العمل الاجتماعي كفرصة للجاني يقصد منها الردع وعدم تكرار الفعل المخالف للقانون. واعتبر هذه العقوبة أفضل من السجن، كما أنها مقبولة اجتماعياً بالنسبة للأسرة.

وأضاف أن الشباب يتمتعون بطاقات كبيرة لا بد من استغلالها، وعندما يطبق على الشخص المخالف حكم التشغيل الاجتماعي يكون بذلك فرغ الطاقات الكامنة في أشياء مفيدة، وبالطبع لكل خطأ عقوبة تنفذها الجهات المعنية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفي حال ارتقاء الفعل المقترف لدرجات أعلى يمكن أن يحال لاتخاذ عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح أن من بين عقوبات التشغيل الاجتماعي إلزام المخالف بالعمل في محطات البترول وتنظيف وتشجير الشوارع وزراعة الحدائق وغيرها من العقوبات التهذيبية التي تهدف لتوجيه طاقة المخالفين وتهذيب سلوكهم، داعياً إلى ضرورة التوسع في الأماكن الترفيهية التي تساعد الشباب على تفريغ طاقاتهم، لا سيما في ظل الفضاء المفتوح الذي أتاح للشباب والأطفال التعرف على السلوكيات الخاطئة وممارستها.

منى المطوع:

حاجة لتعديل قانون الأحداث ورفع سن الطفولة

أكدت المحامية منى المطوع الانعكاسات الإيجابية لتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي سواء كان بالنسبة للفرد أو المجتمع، مشيرا إلى أن قانون الأحداث حدد سن الطفولة ب 16 سنة، وبالتالي فإن الطفل الذي يبلغ 16 ويوم واحد يطبق عليه قانون العقوبات حال ارتكابه أي جرم، ومن هنا تبرز أهمية تفعيل وتوسيع دائرة تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية كبديل لحبس هذه الفئة في سجون مع المجرمين وأصحاب السوابق. ونوهت بأن القوانين الدولية حددت سن الطفولة ب 18 سنة، مطالبة بضرورة تعديل قانون الأحداث القطري ورفع سن الطفولة، إذ يوجد تناقض في تحديد سن الطفولة في المسائل الجنائية التي تعتمد سن 16 سنة، والمسائل الشرعية التي تعتمد سن 21 سنة وعلى سبيل المثال ما يتعلق بالوصاية وغيرها، وبالتالي من باب أولى الإسراع بتعديل قانون الأحداث.

واعتبرت أن معاملة الحدث بعد سن 16 سنة معاملة البالغين كارثة، مشددة في هذا الصدد على أهمية التوسع في تطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي خاصة في مثل هذه الحالات ليؤدي خدمة اجتماعية تعود على المخالف بالنفع من خلال تعديل سلوكه وأن يكون رادعاً لأقرانه، وضمان تعهد أولياء الأمور بتعديل سلوك أبنائهم، وأيضاً بالنسبة للشباب الذين يرتكبون مخالفات بسيطة كالمشاجرات وغيرها.

وشددت على أهمية التوعية في المجتمع الطلابي بخطورة مخالفة القوانين وتعريفهم بأنواع الجريمة وتصنيفاتها، لافتة إلى أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء بخطورة بعض التصرفات، والتأكيد على أهمية احترام القانون. كما طالبت بإدخال مواد القانون في المناهج الدراسية والتدرج في تدريس مبادئ القانون والتعريف بالقوانين بشكل مبسط على حسب الفئة العمرية ابتداء من المرحلة الابتدائية ومعرفة الحقوق والواجبات وبث الثقافة القانونية.. مشيرة إلى تجارب ناجحة في دول أخرى اعتمدت تدريس القانون في المناهج الدراسية.