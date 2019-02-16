صاحب السمو يحضر مأدبة غداء ضيوف مؤتمر ميونخ للأمن

ميونخ - قنا: حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقيمت بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن وذلك تلبية لدعوة من سعادة السيد فولفغانغ ايشنغر رئيس المؤتمر وذلك بمقر انعقاده. حضر المأدبة كل من الرؤساء والرؤساء التنفيذين وعدد من كبار المسؤولين في المجال الأمني والاستراتيجي والاقتصادي والإعلامي المشاركين في المؤتمر.

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