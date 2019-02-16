صاحب السمو يزور مقر برلمان بفاريا

ميونخ - قنا:

زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقر برلمان ولاية بفاريا في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ظهر أمس، وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة السيدة إلسي إيجنر رئيسة البرلمان البافاري وعدد من أصحاب السعادة أعضاء البرلمان.

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وفي بداية اللقاء هنأت رئيسة البرلمان، سمو الأمير بفوز قطر بكأس أمم آسيا 2019، كما تم استعراض أوجه تطوير علاقات الصداقة والتعاون، لاسيما في المجالات التشريعية والبرلمانية وتبادل الخبرات في المجالات ذاتها.

رافق سموه عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.