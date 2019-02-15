هيومن رايتس تدعو لتحقيق دولي في التعذيب بمصر

عواصم - وكالات: دعت هيومن رايتس ووتش لإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب وسوء معاملة السجناء في مصر نتيجة فشل القاهرة في القضاء على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو التحقيق فيهما بحياد. وقالت إن على مصر بصفتها طرفاً في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز. وفي 30 يناير الماضي، قال مكتب النائب العام إن عضو نيابة بالقاهرة أجرى تحقيقاً بالعديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها رايتس ووتش في تقاريرها عام 2017، لكنه خلص إلى أن النتائج كانت “مخالفة للحقيقة”. وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “بيان النائب العام جاء مطابقاً للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة”. وأضاف “لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، التي أحياناً يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة”.

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