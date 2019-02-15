كوشنر: سنقدم صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية

عواصم - وكالات:

قال كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أمس، إن الإدارة الأمريكية ستقدم خطتها للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يطلق عليها “صفقة القرن” بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من أبريل المقبل. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كوشنر قوله في جلسة مغلقة مساء الأربعاء، مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر “الأمن والسلام في الشرق الأوسط” المنعقد في العاصمة البولندية وارسو ”نقدّم خطة السلام بعد انتخابات 9 أبريل في إسرائيل”. وأضاف، كما نقلت عنه قناة التلفزة العبرية 13، والموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، “سيتعيّن على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”. وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر رئيس الطاقم الأمريكي الذي يبلور الخطة، سيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر وارسو على تطوّرات إعداد الخطة. وهذه هي المرة الأولى التي يحدّد فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعدًا زمنيًا لإطلاق الصفقة. وتعتبر “صفقة القرن” مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحاليّة على تطبيقها حاليًا - رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة -، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن عن “إزاحة” القدس عن طاولة المفاوضات - المتوقفة من 2014- ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي. كما بدأ بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).