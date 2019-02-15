إشهار جمعية مكافحة التدخين

الدوحة الراية :
اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع ممثلي جمعية مكافحة التدخين المشهرة حديثاً. حيث قام بتسليم شهادة تسجيل الجمعية للأعضاء الشيخ خالد بن جبر آل ثاني والسيد عبد الله مسفر الهاجري والسيد خالد سعود الدوسري، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الجمعية.
وتهدف الجمعية إلى الحد من انتشار التدخين بين أفراد المجتمع، وإعداد وتنفيذ برامج توعوية لمكافحة التدخين، والمساهمة في توفير برامج العلاج لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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