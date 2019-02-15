شيخة المحمود شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية

الدوحة الراية :

اختارت جامعة قطر سعادة السيدة شيخة أحمد المحمود شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2018 تقديراً لجهودها المبذولة على مدار حياتها المهنية في إلهام الأجيال من خلال العديد من الإنجازات والمُبادرات لا سيما في المسيرة التعليمية الممتدة لعقود. ودأبت جامعة قطر منذ العام 2014 على اختيار «شخصية العام» في مجال المسؤولية الاجتماعية، والذي يتم تكريمه في حفل يحظى بحضور رسمي وأكاديمي رفيع، كما يشهد الحفل إطلاق التقرير السنوي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يرصد إنجازات الشخصيات الملهمة التي تبدي درجة استثنائية من القيادة في المسائل التي تنضوي تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تكريم عدد من المؤسسات الرائدة على هذا الصعيد. ويصدر التقرير بالشراكة مع شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، وبرعاية وزارة الخارجية (شريك التوزيع إلى سفارات قطر حول العالم)، وبالشراكة الإعلامية مع المؤسسة القطرية للإعلام، وبريد قطر (شريك التوزيع داخل قطر)، ويساهم فيه وزراء وسفراء وشخصيات قيادية، ويحظى برعاية كبرى المؤسسات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: «إن اختيار سعادة السيدة شيخة المحمود وهي أول وزيرة للتعليم على مستوى قطر والخليج، كشخصية العام للمسؤولية الاجتماعية يأتي تقديراً لدورها الكبير في التطور النوعي المتمثل في وعي المجتمع ونظرته للتربية والتعليم وانخراط كافة الفئات في هذا الشأن التربوي».. مضيفاً «دعمت سعادة السيدة شيخة المحمود تطوير ثقافة مجتمعية تعي البعد التربوي وتدرك متطلبات جودة التعليم وحقوق الأسرة في تأمين أحسن الفرص التعليمية للأبناء». بدورها، قالت سعادة السيدة شيخة المحمود «لطالما كانت المسؤولية الوطنية تقع على كاهل منظومة المدارس لقيادة عملية التحديث أخذاً في الاعتبار أن المتعهّد والمدير والفرق التربوية والإدارية شركاء في المسؤولية الاجتماعية للتعليم التي تقتضي التنافس في المجالات التربوية كالمناهج وطرائق التدريس واستخدام الوسائط التكنولوجية وتنمية قدرات الأبناء وبناء شخصياتهم البناء السليم الذي يؤهّلهم للتعامل مع الغد بتوازن وثقة واقتدار والارتقاء بمهنية المعلم وصولاً إلى تحقيق الجودة في التعليم».

وعبّرت جامعة قطر عن الفخر بأن تحمل هذه الدورة عنوان (العمل التطوعي) وتقديم محاكاة لمعاييره العالمية استعداداً لمونديال 2022، إضافة إلى تخصيص ملف بعنوان (مبادرة القرن 21 لقطر 2022: رسالة قطر لإرساء السلام من خلال الرياضة).