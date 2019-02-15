مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

القدس المحتلة - قنا: جدّد مستوطنون، أمس اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاقتحامات جرت من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جولات استفزازية في المسجد المبارك قبل أن تغادره من جهة باب السلسلة. في سياق آخر نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزين عسكريين أحدهما على شارع جنين نابلس، والآخر بالقرب من حاجز عسكري في قرية برطعة جنوب غرب جنين، في الضفة الغربية. وقالت مصادر محليّة إن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عجة والرام، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها، حيث قامت باستجواب عدد من المواطنين، ما أدّى الى إعاقة حركة السير على شارع جنين نابلس.

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