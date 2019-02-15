البرلمان الأوروبي يدين تعذيب الناشطات في السعودية

بروكسل - وكالات:

تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، فيما طالب في الوقت ذاته الرياض بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع النشطاء وسجناء الرأي في البلاد. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية للأعضاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، لبحث ملف حقوق الإنسان في السعودية، وأوضاع النشطاء والناشطات المحتجزين. وخلال الجلسة، أعرب القرار عن صدمة البرلمان الأوروبي إزاء التقارير الموثقة عن تعذيب ممنهج ضد معتقلين بينهم لجين الهذلول ودعا إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على الأسلحة الموردة إلى الرياض.

تزامن قرار البرلمان الأوروبي مع إضافة المفوضية الأوروبية اسم السعودية إلى قائمة الدول التي تخالف القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافق على القرار 517 عضواً، فيما رفضه 10 آخرين وامتنع عن التصويت 70 عضواً.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى مشروع قرار يدعو لفرض حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية من قبل دول الاتحاد، مطالباً المملكة بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين.

جاء ذلك في تصويت على مشروع قرار للبرلمان الأوروبي، بشأن النشطاء والناشطات المعتقلين في السعودية، الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. ودعا مشروع القرار، إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى السعودية، مطالباً السلطات هناك بوضع حد لجميع أشكال التضييق على الناشطة المعتقلة لجين الهذلول وباقي المعتقلات.

وندد المشروع بشدة باحتجاز السلطات السعودية للنشطاء والناشطات المدافعين عن حقوق الإنسان، معرباً عن صدمة الاتحاد الأوروبي مما ورد في تقارير موثقة عن تعذيب ممنهج للمعتقلين.

من جانب آخر قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين، مشروع قرار يدعو السعودية للإفراج الفوري غير المشروط عن الناشطات السعوديات المعتقلات، حيث يكثف الكونغرس انتقاده سجلّ السعودية في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وقالت الصحيفة إن قرار مجلس النواب، الذي قدمته النائبة الجمهورية لويس فرانكل، منفصل عن التشريعات المتعلقة بقطع الدعم الأمريكي عن التدخل العسكري السعودي في اليمن، وأيضاً مسؤولية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن جريمة قتل خاشقجي.