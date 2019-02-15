بريطانيا: تزايد المعارضة لخطط ماي بشأن بريكست

لندن - د ب أ:

تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مزيداً من المعارضة لخططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك في ظل محاولتها لإقناع النواب بدعهما قبل ستة أسابيع من موعد خروج البلاد من الاتحاد.

وسوف يصوت نواب مجلس العموم المنتخب على عدة تعديلات على مقترح ماي حول خطواتها المستقبلية المقررة، والتي طرحتها عقب رفض الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا.

وكان النواب قد مرروا في تصويت مماثل الشهر الماضي، تعديلا يلزم الحكومة بإعادة التفاوض بشأن ترتيبات”شبكة الأمان“ التي تهدف لضمان بقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعادت ماي إلى بروكسل الأسبوع الماضي لإجراء مزيد من المباحثات، ولكن لم يتم إحراز تقدم كبير.

وطالبت ماي النواب الثلاثاء بمنحها مزيداً من الوقت لمناقشة التغيرات في ترتيبات شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، ولكن أحزاب المعارضة اتهمتها بمحاولة “إضاعة الوقت” من خلال تأجيل إجراء تصويت ثان على الاتفاق.

وقال عدد من الرافضين للاتحاد الأوروبي داخل حزب ماي المحافظ إنهم قد يصوتون اليوم ضد مقترح ماي لأنه يتضمن فقرة تمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.