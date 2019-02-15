نائب رئيس الوزراء يشارك في اجتماع وارسو

وارسو- قنا: شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع المعني بدعم السلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة البولندية وارسو. ويبحث الاجتماع الذي اختتم فعالياته أمس، موضوعات تتعلق بالحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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